Burkina Faso: Accès à l'eau et l'assainissement - Le ministre Roger Baro remet des ouvrages au bénéfice des populations

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement Roger Baro, a effectué une visite suivi d'une remise d'infrastructures d'eau et assainissement aux présidents des délégations spéciales des communes de Komki Ipala et de Ouagadougou, au profit des populations ,le lundi 13 janvier 2025.

Le plan d'action pour la stabilisation et le développement dans son volet accès à l'eau et assainissement se concrétise. En effet, le lundi 13 janvier 2025, à Vipalogo, village situé dans la commune de Komki-Ipala, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement Roger Baro, à la suite de la visite de l'Adduction d'eau potable (AEP) multi-villages a procédé à sa remise au profit des populations de la localité. Réalisé à hauteur de 450 millions FCFA par le département en charge de l'eau, cet ouvrage d'AEP multi-villages dessert cinq villages de la commune de Komki Ipala dont Vipalgo, Nabelin, Lemnogo, Bargho et Wobzougou 2.

« Au minimum 10 000 personnes vont disposer de la ressource en eau potable. Nous pouvons qualifier cela de l'ONEA en milieu rural », a fait savoir M. Baro. Pour lui, l'objectif du ministère à travers cette initiative est de rapprocher l'eau des communautés. Le système d'AEP réalisé est composé d'un château d'eau d'une capacité de 100 m3, de 18 bornes fontaines, de trois branchements particuliers notamment au niveau des écoles. Au total trois forages ont été réalisés avec un débit cumulé de 25m3. Le réseau de refoulement est de 8 km et celui de distribution 17 km soit 25 km.

La directrice régionale de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement du Centre, Nadège Flora Du Barry, a signifié que vu la particularité de ce réseau, des efforts ont été faits pour amener l'eau là où elle se trouve vers les centres déficitaires. « Nous avons associé un système de traitement. Lorsque l'eau quitte le forage, elle passe au niveau de ce système avant de monter au niveau du château », a-t-elle assuré.

La représentante des bénéficiaires de cette infrastructure d'eau du village de Nabelin, Tené Honorine Kabré, a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour ce geste qui vient réduire la distance et le temps d'attente à la recherche de l'or bleu. Cependant, elle a souhaité la réalisation d'un barrage pour pratiquer la maraîcher culture, afin d'occuper les femmes et d'absorber les jeunes qui migrent vers les sites d'orpaillage.

Des toilettes mobiles pour se soulager

Outre Komki Ipala, le ministère a également remis des infrastructures d'assainissement à la commune de Ouagadougou au profit des populations. Cinq complexes ont été réalisés dans la capitale. Les cinq sites choisis de commun accord avec la mairie sont le cimetière municipal de Gounghin où sont réalisés (2 blocs de 4 cabines), le cimetière municipal central (2 blocs de 2 cabines), le palais de la culture Jean Pierre Guingané (2 blocs de 2 cabines), la mairie de l'arrondissement 3 (2 blocs de 2 cabines), le monument plus jamais ça (2 blocs de 2 cabines). Au total 24 cabines y compris Bobo et Koudougou ont été réalisées au cours de 2024.

Pour le ministre Baro, il s'agit d'une remise symbolique. « Nous allons travailler pour qu'au Burkina Faso partout où vous êtes les questions d'assainissement ne constituent pas un handicap », a-t-il promis. La directrice régionale en charge de l'eau du Centre, Nadège Flora Du Barry, a déclaré que l'une des particularités de ces latrines est qu'elles sont mobiles, et faites à base de centenaires maritimes. L'option mobile vise à prendre en compte la mutation des villes. Ces ouvrages réalisés par le ministère sont rétrocédés à la commune. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, s'est dit comblé par ce don au profit des citoyens.

« Nous sommes vraiment réconfortés dans notre quête de développement rural qui se manifeste par la remise de ces ouvrages », a-t-il lancé. Il a assuré de mettre tout en oeuvre pour une bonne gestion des infrastructures au profit de la commune. « C'est un bien public, donc il faut que chacun de nous joue sa partition pour l'entretien », a souligné le PDS de la commune de Ouagadougou. Il a par ailleurs précisé que des réflexions vont être menées pour la fixation d'un prix uniforme accessible aux citoyens.