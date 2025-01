Sénégal: Ousmane Sonko promet aux ressortissants sénégalais de « fortes améliorations » dans leurs conditions de séjour

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a promis aux Sénégalais vivant en Mauritanie, lundi, à Nouakchott, d'apporter « des améliorations fortes » aux conditions dans lesquelles ils vivent dans ce pays, à défaut de les résoudre définitivement.

« Il y aura des améliorations fortes, à défaut d'une résolution définitive des problèmes soulevés ici. Mais il faut que vous nous aidiez à faire cela », a déclaré M. Sonko lors d'une rencontre avec des centaines de ressortissants sénégalais au palais des Congrès de Nouakchott.

« Les autorités mauritaniennes nous ont promis de faciliter l'accès à la carte de séjour », a déclaré Ousmane Sonko, après que des ressortissants sénégalais lui ont fait de nombreuses doléances dont les difficultés d'accès à la carte de séjour délivrée par la Mauritanie aux étrangers.

« Elles (les autorités mauritaniennes) vont réduire les frais nécessaires pour son obtention, à défaut de la rendre gratuite », a assuré le Premier ministre.

Les critères requis pour disposer de ce sésame sont extrêmement complexes, et il est difficile de travailler et de vivre dans le pays pour les étrangers qui ne l'ont pas, ont dit des dirigeants d'associations de ressortissants sénégalais au Premier ministre.

« Il faut que les étrangers soient identifiés, comme nous le faisons au Sénégal », leur a répondu Ousmane Sonko.

« Dans les semaines à venir, vous verrez les résultats », leur a-t-il assuré en parlant de la promesse faite d'améliorer les conditions de séjour et d'établissement de ses compatriotes en Mauritanie.

Selon le chef du gouvernement sénégalais, le président mauritanien a promis aux autorités du Sénégal de faciliter le séjour et l'établissement de leurs compatriotes dans son pays.

« Je remercie le président El Ghazouani. Il a dit à Yassine Fall (ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères), lors d'une récente visite qu'elle a effectuée ici, que les conditions de séjour seront facilitées aux Sénégalais », a-t-il dit.

Ousmane Sonko recommande par ailleurs à tous les Sénégalais vivant à l'étranger, la « discipline et le respect des lois » des pays dans lesquels ils vivent.

« Nous sommes au courant de toutes les revendications étalées ici. Nous recevons de nos ambassadeurs des rapports détaillés sur les conditions de vie des Sénégalais à l'étranger. Nous sommes toutefois venus vous écouter », a dit M. Sonko à ses compatriotes réunis au palais des Congrès de Nouakchott.

Ousmane Sonko est arrivé dimanche soir à Nouakchott pour une visite officielle de deux jours consacrée essentiellement à l'énergie, aux transports, à la sécurité et à la migration, lundi 13 et mardi 14 janvier.

Pour cette visite également dite d'amitié et de travail, il est accompagné de plusieurs ministres, dont Yassine Fall, chargée de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, et Jean Baptiste Tine, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Birame Souleye Diop, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Yankhoba Diémé, celui des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, et Fatou Diouf, la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, y prennent part.

La délégation conduite par Ousmane Sonko comprend aussi les directeurs généraux de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux, Bakary Séga Bathily, et de la Société des pétroles du Sénégal, Alioune Guèye.