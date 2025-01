Sénégal: Présentation d'un ouvrage collectif sur le cinéaste Sembène Ousmane à l'UGB, le 22 janvier

Dakar — L'ouvrage collectif dédié au cinéaste sénégalais Sembène Ousmane (1923-2007) sera présenté dans le cadre d'une journée d'études prévue le mercredi 22 janvier prochain, à partir de 10 heures, à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a annoncé le coordonnateur du Groupe d'études cinémas du réel africain (Grecirea), Professeur Delphe Kifouani.

Intitulé "Sembene Ousmane Hétérotopie des possibles", cet ouvrage édité en 2024 par la maison d'édition "Présence Africaine" (Revue culturelle du monde noir), a été produit dans le cadre du colloque du centenaire de Sembène Ousmane.

L'UGB a abrité du 18 au 20 mai un colloque sur le centenaire du cinéaste Sembène Ousmane (1923-2007), à l'initiative de l'Unité de formation et de recherche Civilisation arts et culture].

Le livre regroupe une dizaine de contributions d'intellectuels du monde dirigé par le professeur Delphe Kifouani.

Selon les organisateurs, la journée d'études, dont le thème est "Transmettre Sembene Ousmane", invite à "la réflexion autour de la notion de transmission à laquelle on peut adjoindre celle d'héritage".

"En les [Transmission et héritage] reliant pour évoquer Sembene Ousmane, nous voulons nous intéresser aux échos et résonnances actuels et à venir d'une oeuvre protéiforme : Quel(s) héritage(s) à l'oeuvre chez Sembene Ousmane et qu'en faisons-nous ? ; Qu'est-ce qui est transmis, transmissible et non transmissible dans cette oeuvre ? ; De quelles manières Sembene Ousmane a-t-il transmis ce dont il a hérité ; comment et par quelles démarches le faire à notre tour ?", expliquent les initiateurs.