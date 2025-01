Sénégal: Pont de Rosso - Un comité technique mixte sera mis en place pour superviser les travaux, selon Ousmane Sonko

Un comité sera créé par la Mauritanie et le Sénégal pour travailler à l'achèvement de la construction du pont de Rosso, situé à la frontière des deux pays, en vue de sa livraison d'ici à juillet 2026, a annoncé le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, lundi, dans la capitale mauritanienne.

Le comité sera chargé de "lever les dernières équivoques" liées à la réalisation de cette infrastructure, a dit M. Sonko lors d'une réunion avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Diay.

Selon lui, les travaux du pont ont atteint un taux d'exécution de 30 %.

D'une longueur de 1,5 kilomètre, le pont de Rosso enjambera le fleuve Sénégal pour relier le sud de la Mauritanie au nord du Sénégal. Son coût global est de 88 millions d'euros, soit 57,7 milliards de francs CFA.

Les travaux de construction de cet ouvrage ont été lancés en 2021 par les présidents mauritanien et sénégalais.

"Une intensification des relations bilatérales"

S'exprimant en présence de plusieurs ministres sénégalais et mauritaniens, Ousmane Sonko a salué le "partenariat stratégique" noué par les deux pays autour du gisement de gaz naturel Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé sur la frontière du Sénégal avec la Mauritanie. "GTA, qui symbolise notre partenariat stratégique autour du gaz et du pétrole, est un exemple de réussite de partenariat Sud-Sud porté de surcroît par deux pays voisins", a dit Ousmane Sonko.

Une réunion interministérielle de coordination du projet d'exploitation de ce gisement s'est tenue les 19 et 20 décembre 2024 à Nouakchott, a rappelé M. Sonko.

Plusieurs rencontres bilatérales se sont déroulées en 2024 entre les deux pays, à Dakar et à Nouakchott, ainsi que plusieurs visites officielles, dont le premier voyage à l'étranger du président Bassirou Diomaye Faye, réservé à la Mauritanie.

Tout cela doit pousser la Mauritanie et le Sénégal à parler désormais d'une "seule voie", selon Ousmane Sonko.

"Je vous disais tantôt (...) que nos deux pays doivent désormais ne parler que d'une seule voix", a-t-il affirmé en présence de Mohamed Ould Diay et de plusieurs ministres sénégalais et mauritaniens.

"Je vous renouvelle (...) mon entière disponibilité à oeuvrer avec vous au renforcement des liens d'amitié fraternels unissant nos deux peuples et à la consolidation du partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays", a poursuivi Ousmane Sonko, saluant "une intensification des relations bilatérales sénégalo-mauritaniennes sous l'impulsion des présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani".

La Mauritanie et le Sénégal ont, "au fil des années, établi de solides rapports de confiance basés sur le respect mutuel, ce qui leur a permis de relever les nombreux défis qui se sont dressés devant eux", a souligné M. Sonko.

"Sincérité"

"Votre présence aujourd'hui parmi nous, tout en attestant de la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays frères, traduit avec force la solide volonté de nos dirigeants respectifs [...] à toujours oeuvrer au renforcement de nos relations bilatérales, à diversifier et à élargir les cadres de coopération entre nos deux pays", a affirmé Mohamed Ould Diay.

Il estime que "rien n'illustre mieux la sincérité de cette volonté commune que l'honneur fait à la Mauritanie d'avoir été choisie par [...] le président Bassirou Diomaye Faye comme destination de son premier voyage à l'extérieur, après sa brillante élection".

Les deux pays ont en commun "un islam sunnite et tolérant, porté par des chefs et d'éminents érudits", selon le chef du gouvernement mauritanien.

La Mauritanie et le Sénégal ont contribué à la réalisation "de grands projets", dont l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a-t-il rappelé.

L'OMVS est considérée dans le monde comme un modèle de gestion des bassins hydrographiques, a-t-il dit en se réjouissant du projet commun d'exploitation du gisement gaz naturel de GTA et de la construction du pont de Rosso à la frontière des deux pays.

"Une complémentarité qui enrichit et fortifie"

Le Sénégal et la Mauritanie sont dans "une complémentarité qui enrichit et fortifie nos deux nations", a poursuivi Mohamed Ould Diay, exhortant Dakar et Nouakchott à "renforcer [leurs] relations bilatérales et à explorer le moyen le plus à même de les [...] diversifier".

Ousmane Sonko est arrivé dimanche soir à Nouakchott pour une visite officielle de deux jours consacrée essentiellement à l'énergie, aux transports, à la sécurité et à la migration.

Pour cette visite également dite d'amitié et de travail, il est accompagné de plusieurs ministres, dont Yassine Fall, chargée de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, et Jean Baptiste Tine, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Birame Souleye Diop, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Yankhoba Diémé, chargé des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, et Fatou Diouf, la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, y prennent part.

La délégation conduite par Ousmane Sonko comprend aussi les directeurs généraux de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux, Bakary Séga Bathily, et de la Société des pétroles du Sénégal, Alioune Guèye.