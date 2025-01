Sénégal: L'intégration du digital dans les secteurs de l'économie au menu de la Foire internationale de Kaolack

Kaolack — La neuvième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), prévue du 23 janvier au 9 février 2025, se tiendra sur le thème "L'intégration du digital dans les secteurs de l'économie : enjeux et perspectives", a appris l'APS des organisateurs, lundi, lors d'un comité régional de développement.

Présentée comme un évènement économique majeur de la région de Kaolack (centre), la FIKA réunit, chaque année, des acteurs nationaux et internationaux autour d'opportunités commerciales et d'innovations.

L'édition de 2025 va explorer comment le digital peut transformer des secteurs clés tels que l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'éducation et bien d'autres domaines d'activité, renseignent les organisateurs.

Elle s'articulera autour d'un programme riche et varié, avec notamment des expositions de produits locaux, des innovations technologiques sur l'artisanat et d'autres services innovants. Elle verra la participation de plus de 350 000 visiteurs et de 800 exposants de 25 pays venant de divers secteurs, indique-t-on.

Le comité régional de développement (CRD) s'est tenu sous la présidence du gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt. Il s'est agi de discuter des dispositions prises pour un bon déroulement de cette foire dont le Pakistan est le pays "invité d'honneur".

Selon la première adjointe au maire de la commune de Kaolack, Ndiaya Mbow, la FIKA est une "vitrine extraordinaire" pour la région de Kaolack.

"Bien que cette édition va porter sur le digital et son impact sur l'économie, nous allons fortement débattre du référentiel Sénégal 2050, notamment de l'agenda de transformation des politiques publiques", a expliqué la responsable commerciale et marketing de la foire.

Elle a ajouté que la FIKA ne sera pas seulement une foire commerciale mais aussi un rendez-vous festif et culturel à travers une série d'évènement spéciaux.

Des foras, ateliers et autres conférences thématiques seront organisés pour explorer les défis et opportunités liés à l'adaptation du numérique. Ces sessions permettront aux participants de découvrir des solutions innovantes pour améliorer la productivité et la compétitivité de leurs entreprises.

Une journée sera dédiée aux femmes s'activant dans l'entrepreneuriat, à travers l'organisation d'un forum de l'autonomisation des femmes, a précisé Ndiaya Mbow, membre du comité d'organisation de cette activité.

Le gouverneur de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, affirme qu'au-delà de son rôle de marketing territorial, cette foire est une opportunité pour l'ensemble des opérateurs économiques de la région.

L'autorité administrative a beaucoup insisté sur la sécurité, l'assainissement, la prévention des risques et la fluidité de la circulation autour du complexe "coeur de ville" de Kaolack, qui abrite la foire.