Sénégal: Programme USAID Gold - La deuxième phase lancée à Tambacounda

Tambacounda — L'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda chargé du développement, Diarryatou Ndiaye, a procédé lundi au lancement de la deuxième phase du Programme gouvernance locale pour le développement, également appelé USAID Gold Plus, dont l'objectif est d'accompagner les collectivités territoriales dans la mobilisation de ressources.

La première phase de ce programme a été déroulée de 2016 à 2023, a rappelé Mme Ndiaye lors d'un comité régional de développement (CRD) tenu en présence de plusieurs autorités administratives et locales des zones d'intervention du projet.

La deuxième phase du Programme gouvernance locale pour le développement sera mise en oeuvre au cours de la période 2024-2028, a précisé l'adjoint au gouverneur de Tambacounda chargé du développement.

Selon Diarryatou Ndiaye, avec le lancement de sa deuxième phase, ce programme pourra accompagner la mise en oeuvre du nouveau référentiel des politiques publiques « Sénégal 2050 ».

»C'est un programme qui est déjà engagé aux côtés de l'État du Sénégal pour l'accompagner dans le nouveau référentiel Sénégal 2050 et l'acte 3 de la décentralisation », a-t-elle salué.

Selon les termes de référence du programme, le projet USAID Gold Plus vise à accompagner les acteurs territoriaux dans la mobilisation des ressources et dans la gestion transparente et participative des affaires.

Le programme veut augmenter l'efficacité et la responsabilité des acteurs locaux dans la mobilisation des ressources et la fourniture de services équitables et de qualité aux citoyens.

USAID Gold ambitionne également de contribuer à accroître la légitimité, la crédibilité et la qualité de l'engagement entre les populations locales et leur gouvernement, à travers une augmentation des recettes locales et en favorisant le développement inclusif, notamment par la consolidation des prestations de services.

Le programme Gold, financé par l'USAID, est piloté par World Vision Sénégal et mis en oeuvre par un consortium de six ONG, indique-t-on.

Il s'étale sur quatre années, du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2028, et intervient dans les régions de Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor et Dakar.