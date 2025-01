Afrique de l'Ouest: Les ressortissants du Sénégal réclament la création d'une école sénégalaise à Nouakchott

Des dirigeants d'associations de ressortissants sénégalais vivant en Mauritanie ont réclamé au Premier ministre, Ousmane Sonko, lundi, à Nouakchott, l'ouverture d'une école sénégalaise dans cette ville et une assistance judiciaire à ceux d'entre eux vivant dans les prisons de ce pays voisin.

Selon Assane Guèye et Ngoné Ndione, deux des dirigeants de ces associations, la satisfaction de la première revendication permettra aux Sénégalais de mieux scolariser leurs enfants.

Ils ont salué la promesse faite par le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, de créer une "haute autorité" chargée des Sénégalais vivant à l'étranger et de prolonger de cinq à dix ans la durée de validité des passeports sénégalais.

Ousmane Sonko a rencontré des centaines de Sénégalais au palais des Congrès de Nouakchott, à l'occasion de sa visite de travail en Mauritanie.

Les dirigeants des associations de ressortissants sénégalais établis en terre mauritanienne souhaitent aussi qu'une assistance judiciaire soit apportée à leurs compatriotes vivant dans les prisons de la Mauritanie. "Nous vous demandons de veiller à ce que les Sénégalais emprisonnés, dont certains sont condamnés à la prison à vie, soient assistés par des avocats", a dit Ngoné Ndione.

"Nous demandons aux Sénégalais de respecter les lois des pays où ils vivent"

Un délégué des Sénégalais de Nouadhibou a réclamé la nomination d'un consul général sénégalais pour cette ville, en remplacement du consul honoraire.

"Nous n'avons jamais vu une autorité sénégalaise à Nouadhibou. L'ancien président Abdoulaye Wade est le seul dirigeant sénégalais à avoir rendu visite à ses compatriotes dans cette ville", a-t-il affirmé, se réjouissant de l'annonce de la visite d'Ousmane Sonko à Nouadhibou, ce mardi.

La communauté sénégalaise de ladite ville, la plus grande du pays après Nouakchott, a demandé aussi au Premier ministre de mettre à sa disposition une ambulance.

Ngoné Ndione souhaite que les bus de Sénégal Dem Dikk assurent régulièrement le transport des passagers entre la Mauritanie et le Sénégal.

Répondant aux doléances des ressortissants sénégalais vivant en Mauritanie, Ousmane Sonko a promis de "faciliter leur séjour et leur établissement" dans ce pays. "Cela se fera dans le respect de la souveraineté et des lois des pays où vivent les ressortissants sénégalais", a affirmé M. Sonko.

"Nous n'acceptons pas que des injustices soient infligées à des Sénégalais, nous ne voulons pas que leurs droits soient violés. Nous demandons aussi aux Sénégalais de respecter les lois des pays où ils vivent", a recommandé M. Sonko à ses compatriotes.

"Quoi que vous puissiez dire, vous vivez en paix en Mauritanie. Personne d'entre vous n'est torturé ici. Vous êtes biens accueillis ici", leur a-t-il dit, ajoutant : "Nous devons respecter et bien traiter les étrangers vivant parmi nous."

Le Premier ministre déclare que "c'est difficile pour [le gouvernement] de savoir combien de Sénégalais vivent en Mauritanie". Des efforts seront fournis pour savoir combien ils sont, a-t-il assuré.

"Avec la Mauritanie, nous devons avoir de bonnes relations"

"Nous ne sommes pas ici pour des raisons politiques. Nous sommes ici en tant que Premier ministre du Sénégal. Nous sommes ici au nom de tous les Sénégalais", a-t-il précisé en s'adressant à ses compatriotes, parmi lesquels les militants de Pastef, le parti au pouvoir, étaient présents en nombre.

"Nous avons opté pour le panafricanisme, ce qui nous emmène à commencer notre politique de coopération par les voisins", a rappelé Ousmane Sonko, ajoutant : "Avec la Mauritanie, nous devons avoir de bonnes relations."

Il s'est réjoui de l"'ouverture" et de la "disponibilité des autorités mauritaniennes" envers leurs homologues du Sénégal.

En plus de leur proximité géographique, le Sénégal et la Mauritanie partagent des ressources naturelles, dont le gisement de gaz naturel situé sur leur frontière maritime commune, qu'ils ont décidé d'exploiter ensemble, a-t-il dit.

Ousmane Sonko est arrivé dimanche soir à Nouakchott pour une visite officielle de deux jours consacrée à l'énergie, aux transports, à la sécurité et à la migration.

Pour cette visite également dite d'amitié et de travail, il est accompagné de plusieurs ministres, dont Yassine Fall, chargée de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, et Jean Baptiste Tine, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Birame Souleye Diop, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Yankhoba Diémé, celui des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, et Fatou Diouf, la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, y prennent part.

La délégation conduite par Ousmane Sonko comprend aussi les directeurs généraux de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux, Bakary Séga Bathily, et de la Société des pétroles du Sénégal, Alioune Guèye.