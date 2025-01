Sénégal: Ousmane Sonko déclare avoir reçu le rapport de la Cour des comptes sur les 'dérapages' financiers

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé, lundi, à Nouakchott, avoir reçu le rapport de la Cour des comptes sur les "dérapages volontairement cachés" des finances publiques par Macky Sall et certains de ses collaborateurs.

"J'ai reçu hier le rapport de la Cour des comptes. Bientôt, les choses seront claires. Les Sénégalais connaîtront bientôt l'étendue du gaspillage", a déclaré M. Sonko lors d'une rencontre avec des Sénégalais vivant en Mauritanie.

En août dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en cause la gestion des finances publiques de son prédécesseur, Macky Sall.

Il avait dénoncé "des dérapages volontairement cachés" et "une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette".

Il a été demandé à la Cour des comptes de vérifier les "dérapages" présumés.

Ousmane Sonko est arrivé dimanche soir à Nouakchott pour une visite officielle de deux jours consacrée à l'énergie, aux transports, à la sécurité et à la migration.

Pour cette visite également dite d'amitié et de travail, il est accompagné de plusieurs ministres, dont Yassine Fall, chargée de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, et Jean Baptiste Tine, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Birame Souleye Diop, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Yankhoba Diémé, celui des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, et Fatou Diouf, la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, y prennent part.

La délégation conduite par Ousmane Sonko comprend aussi les directeurs généraux de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux, Bakary Séga Bathily, et de la Société des pétroles du Sénégal, Alioune Guèye.