Sénégal: Entreprenariat féminin dans l'agroalimentaire - Le FONSIS investit 750 millions dans des PME dirigées par des Femmes

Le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), à travers son sous-fonds WE! Fund, a injecté 750 millions de FCFA dans deux entreprises agroalimentaires sénégalaises, Prestiges Catering et Esteval. Cet investissement vise à «soutenir des PME innovantes tout en accélérant leur impact économique et social au Sénégal».

Catering et Esteval, deux PME agroalimentaires dirigées par des femmes, ont bénéficié d'un soutien de 750 millions de FCFA du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), à travers son sous-fonds WE! Fund, informe un communiqué du FONSIS.

Prestiges Catering, fondée par Maïmouna Dior Fall, se spécialise dans la restauration collective, avec un accent particulier sur la valorisation des produits locaux. Selon le communiqué, «cet investissement permettra de tripler sa production quotidienne pour atteindre 6500 plats d'ici 2026, grâce à une unité industrielle moderne respectant les standards internationaux. Cette expansion créera également de nouveaux emplois, en particulier pour les femmes, et renforcera les filières locales», lit-on dans le document.

La source renseigne aussi qu'Esteval, dirigée par Valérie Hélène Quenum, transforme des fruits tropicaux et des céréales locales en produits bio et naturels. Et d'ajouter également que «l'investissement facilitera une transition industrielle, permettant à Esteval de tripler sa production journalière pour atteindre 3000 litres de jus cette année». Ainsi, «l'entreprise travaille en partenariat avec des producteurs locaux pour valoriser les ressources agricoles du Sénégal», explique le communiqué du FONSIS.

Ces investissements soulignent «le potentiel des PME dirigées par des femmes dans l'agroalimentaire et leur contribution à l'économie nationale, notamment par la création d'emplois et la promotion des produits locaux». Par ailleurs, indique le texte, cet investissement s'inscrit dans le cadre de la mission du FONSIS qui est «d'accélérer la transformation économique du Sénégal à travers des investissements stratégiques». C'est également le cas avec la création de Women's Economic Empowerment Fund (WE! Fund), qui a pour mission de «promouvoir l'autonomisation économique des femmes au Sénégal», souligne la note.