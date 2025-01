Bénin: Le pays envisage un Eurobond de 750 millions de dollars dans un contexte de resserrement des conditions de marché

Le Bénin se prépare à émettre des euro-obligations pour un montant de 750 millions de dollars, dans le but de s'assurer un financement extérieur alors que les rendements se rapprochent des niveaux qui ont précédemment bloqué les ventes de dette africaine.

L'obligation, qui devrait avoir une échéance de 16 ans et une durée de vie moyenne pondérée de 15 ans, pourrait être vendue à un prix d'environ 8 %.

Le gouvernement a demandé à Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co. et Société Générale SA d'organiser des réunions avec les investisseurs à partir du 8 janvier.

Le Bénin se prépare à émettre 750 millions de dollars en euro-obligations, dans le but d'obtenir un financement externe alors que les rendements s'approchent des niveaux qui ont précédemment bloqué les ventes de dette africaine. L'obligation, qui devrait avoir une échéance de 16 ans et une durée de vie moyenne pondérée de 15 ans, pourrait être vendue à un prix d'environ 8 %, les obligations en dollars du Bénin pour 2038 s'étant récemment négociées à 8,76 %.

Le gouvernement a fait appel à Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co. et Société Générale SA pour organiser des réunions avec les investisseurs, à partir du 8 janvier, virtuellement et en personne à Londres. La vente intervient dans un contexte de forte émission d'obligations sur les marchés émergents, avec 26 milliards de dollars vendus dans le monde au cours de la première semaine de 2025.

Le ministère des finances du Bénin indique que le calendrier dépend des conditions du marché, tandis que les responsables cherchent à capitaliser sur l'appétit des investisseurs pour les émetteurs africains. Parallèlement à l'euro-obligation, le Bénin propose un appel d'offres de 250 millions d'euros pour ses obligations libellées en euros arrivant à échéance en 2032.

Points clés à retenir

La volonté du Bénin d'accéder aux marchés des euro-obligations reflète son besoin urgent de financement extérieur dans un contexte d'incertitudes politiques et économiques. L'instabilité politique au Niger voisin, les tensions internes à l'approche des élections de 2026 et les retombées de l'insurrection islamiste constituent des risques. Bien que S&P ait relevé la perspective de la dette en devises étrangères du Bénin à positive en octobre, le gouvernement reste dépendant des fonds concessionnels tels que ceux du FMI et des prêts commerciaux.

L'accord du FMI de fournir 95 millions de dollars renforce encore ses options de financement. Le succès de la vente dépendra de la confiance des investisseurs dans la capacité du Bénin à gérer les risques croissants, à diversifier les sources de financement et à maintenir la viabilité de la dette alors que les conditions d'emprunt mondiales se resserrent.