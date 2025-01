Bénin: Explosion à Cotonou - Le ministre de l'Intérieur donne des instructions de sécurité

Le 11 janvier, aux alentours de 14 heures, une violente explosion a secoué le quartier Ayélawadjèl, situé dans le troisième arrondissement de Cotonou. Face à cet incident, les équipes de l’Agence béninoise de Protection civile (ABPC) se sont rapidement mobilisées pour maîtriser la situation et limiter les dégâts.

Selon un communiqué officiel publié par le gouvernement béninois via sa page Meta (anciennement Facebook), l'explosion s'est produite dans un immeuble servant à la fois de logement et d’entrepôt de produits dangereux, notamment du sulfate d’aluminium. Ce sinistre a causé des pertes en vies humaines, des blessures par intoxication, des dégâts matériels importants et des risques évidents de pollution environnementale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, également Président de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes et d’Adaptation aux Changements Climatiques, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

En raison du danger persistant de contamination post-incendie, le ministre a exhorté les habitants du quartier Ayélawadjèl à éviter la consommation d’aliments, y compris les eaux de puits non couvertes, les repas, ainsi que tout produit d’origine animale ou végétale situé dans un rayon de 100 mètres autour de l’épicentre de l'incendie.

Il faut dire qu’une enquête a été ouverte par la Police pour déterminer les causes de l'explosion et identifier les éventuels responsables. Les auteurs d’infractions seront déférés devant le Procureur de la République, indique la même source.