Tunisie: Hand - Le Mondial commence aujourd'hui - C'est possible de bien faire...

Nous y sommes. Le handball est à pied d'oeuvre pour ce Mondial. Tous les fans de ce sport se demandent de quelle manière cette équipe qui a été, à une certaine époque, une fierté, allait se comporter.

En effet, il est indéniable que nous possédons de très bons éléments, bon nombre d'entre eux évoluent à l'étranger, mais nous nous efforçons de « monter» une équipe. Et ce n'est pas facile.

Savoir commencer

Le nouveau sélectionneur, Mohamed Ali Sghir, en dépit de tous ses efforts, est encore loin de cimenter l'ensemble, tout en lui donnant le profil d'une entité solidaire qui impose sa façon de jouer, sa présence physique, son autorité collective sur le terrain.

Notre groupe n'est pas terrible. Et si on excepte le champion du monde, le Danemark, les trois autres équipes sont jouables. Pour une formation qui sait monter au feu sans perdre le contrôle de la situation. En effet, le dernier tournoi amical qui s'est joué en Pologne a révélé cette insuffisance en première mi-temps (19/12) face au pays hôte, mais à la reprise le jeu était devenu plus équilibré. La défense s'est mise en place et les Polonais ont peiné. L'équipe marquait des buts, mais ne savait pas se préserver des réactions de ses adversaires. Pire, elle leur facilitait la tâche en leur concédant le moyen de forcer sa zone. Bien entendu, c'est la conséquence du manque de métier et le manque de contact avec un handball de haut niveau, avec sa rigueur et ses exigences.

Le visage de l'équipe tunisienne a totalement changé lorsqu'elle l'a voulu. Et c'est ce visage qui devrait prédominer pour espérer aller loin.

Face à l'Italie ce soir, le match ne sera pas de tout repos. En juillet 2022, nous avions battu l'équipe d'Italie sur un score assez large 34 - 29, mais cela ne veut rien dire. Les Italiens ont, depuis, progressé et ce ne sera pas facile de réduire leur résistance.

Les Danois, ils sont champions du monde et cela veut tout dire.

Quant à la dernière rencontre, contre l'Algérie qui a consolidé sa formation et s'active pour revenir au premier plan, ce sera peut-être le match de la vérité.

Le Programme

Ce soir (18h00) : Tunisie - Italie

Jeudi 16 janvier (20h30) : Tunisie - Danemark

Samedi 18 janvier (18h00) : Tunisie - Algérie