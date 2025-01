Madagascar: Le Meilleur Pâtissier - Tsiory Razafinimanana« Le choix des saveurs malgaches, c'était délibéré »

interview

Il a terminé deuxième à la treizième saison du concours Le Meilleur Pâtissier sur la chaîne M6 en France. Candidat emblématique, Tsiory se distingue par sa bonne humeur et sa joie de vivre. A travers ses réalisations, il a mis en valeur les produits et les saveurs de Madagascar. Fier de ses origines, il a accepté de nous accorder une interview exclusive.

Tu peux te présenter ?

« Je suis Tsiory Razafinimanana (son compte instagram tsio.r). Je suis finaliste du Meilleur Pâtissier, 13e édition. J'ai 37 ans et je suis auditeur informatique à la banque de France. Après une école d'ingénieur en informatique à Troyes, j'ai commencé ma carrière en société de service de conseil avant d'arriver à la Banque de France à faire de la gestion de projet pendant 9 ans avant de faire de l'audit informatique ».

D'où est née la passion pour la pâtisserie ?

« J'étais très gourmand, quand je rentrais de l'école, ma maman me demandait ce que j'ai mangé. Je pensais à la nourriture que j'ai mangée dans la journée. A chaque jour, je répète tout ça, cela a nourri ma passion pour la nourriture et encore aujourd'hui j'adore ça. La pâtisserie est venue assez tard, ce qui est rigolo c'est que je n'aime pas trop le sucré, j'aime manger des plats salés, la pâtisserie, je n'en mange pas beaucoup. Ce qui m'a attiré dans la pâtisserie, c'est cette précision méthodique. On peut créer dans un cadre défini, des associations de saveurs inédites, le montage de gâteaux inédits et originaux ».

Et quel est le lien entre l'informatique et la pâtisserie ?

« Il n'y a pas vraiment de lien entre l'informatique et la pâtisserie, mais si je devais trouver un lien entre mes deux activités principales du moment, c'est plutôt en lien avec la personnalité. J'aime ce qui est vraiment méthodique, carré, organisé et ce sont des caractéristiques qui sont importantes à la fois dans mon travail d'aujourd'hui en tant qu'auditeur. Il faut avoir de la rigueur, de la précision et ce sont des compétences et traits de caractère qui sont importants dans la pâtisserie où tout est question de précision, grammage pour avoir des gâteaux, bien préparés avec des goûts équilibrés et très beaux »

Pendant la diffusion de l'émission, tu as montré cette image de bienveillance et de gentillesse à la TV. Est-ce le Tsiory de tous les jours ?

« J'aurais tendance à dire que j'ai montré de la bienveillance, de la gentillesse et de la bonne humeur surtout qu'on m'a décrit être d'une bonne humeur constante. C'est le Tsiory de quasi tous les jours. Comme tout le monde, j'ai des moments où je suis fatigué, énervé, je perds patience mais je préfère garder la pensée positive et être optimiste. Je pense que c'est mon trait de caractère. Ma famille et mes amis, quand ils m'ont vu à la tv, c'est vraiment toi, on te reconnait ».

Comment s'est préparée et déroulée l'émission ?

« Quatorze semaines, c'est comme un marathon, une course d'endurance, il faut être motivé, concentré et garder un rythme très éprouvant. Avant tout, il faut travailler les recettes de base de la pâtisserie pour avoir des fondations solides et derrière, écouter les conseils du jury. Toujours mettre en application, rester très sérieux et ça m'a amené jusqu'à la dernière épreuve de la 13 édition de l'émission. La fatigue, ça se fait sentir au bout, j'ai pris des vitamines. Tout se joue au mental, être au clair sur ses motivations. Mon objectif est de vivre un max de choses, je ne visais pas spécialement la finale et la récompense, je veux être fier de ce que je faisais, et ne pas oublier ce que je voulais mettre en avant, ma pâtisserie, équilibrée, élégante, belle et alléchante. Je veux aussi mettre l'accent sur ma double culture franco-malgache avec des techniques purement françaises, mais également des saveurs de Madagascar disséminées au travers de mes réalisations. Dès lors que je peux faire des gâteaux où je peux être fier, c'était vraiment mon moteur tout le long de l'aventure. Et derrière, toutes les récompenses qu'on peut gagner : les tabliers bleus, les top, les cup cake d'or, la place en finale, la fierté de ma famille et de mes parents, et surtout la fierté de tous les Malgaches. Ce sont les bonus ».

Était-ce un choix délibéré de mettre en avant les produits malgaches ?

« Le choix des saveurs malgaches était délibéré. Cette participation était vraiment l'occasion de montrer mes origines au travers des saveurs que je connais du pays. On présente avec la vanille qui est la porte d'entrée, on surprend avec d'autres choses telles que le poivre, le voatsiperifery, le chocolat malgache, le combava et la poudre de baobab, le mofo mangahazo, le koba, le vary sosoa. Ça me tenait à coeur de mettre un peu la cerise sur le gâteau en utilisant le fruit du baobab pour la dernière épreuve »

Ton meilleur souvenir de l'aventure ?

« J'ai énormément de bons souvenirs. Je suis fan de l'émission et pour moi, participer à l'émission c'est déjà un rêve, j'étais très heureux de rencontrer Cyril Mercotte, Laeticia, les chefs invités. C'est un honneur et un plaisir. Si je devais dire un meilleur souvenir c'est quand ma famille est venue me voir sous la tente. Un moyen pour moi de partager le rêve avec eux et surtout qu'il y avait une séquence qui n'a pas été malheureusement présentée, je faisais de la pâtisserie avec ma maman. J'ai commencé à regarder cette émission avec ma mère et encore une fois, c'est un moment de partager ce rêve avec elle ».

Ta meilleure découverte ?

« Ma meilleure découverte ? Au-delà, de découvrir la tente, cette année, les Malgaches étaient bien représentés et nous étions deux. C'est la meilleure découverte et une surprise. Laurène, en plus d'être malgache, est la candidate féminine qui est arrivée le plus loin dans l'aventure cette année avec les phases finales qui étaient uniquement masculines. C'est une fierté. Tout au long de l'aventure, il y a l'appel du sang, on a noué un lien amical, familial, on se voyait régulièrement, on a même un projet ensemble ».

Pourquoi as-tu toujours parlé de tortue ? Y-t-il a une histoire particulière ?

« La tortue, c'est mon animal totem. C'est mon animal préféré. Quand j'étais petit, on avait une tortue qui s'appelait Tutu que j'adorais. La tortue me représente bien aussi, je crois beaucoup à un pas après l'autre, il faut savoir prendre son temps, l'essentiel ce n'est pas d'être le premier mais d'arriver, donc on met les efforts, on met les moyens et on prend son temps ».

Est-il possible que Tsiory ouvre une pâtisserie à Madagascar ?

« Mon rêve, je l'ai montré dans le dernier épisode, est d'ouvrir une pâtisserie, un salon de thé. Pour le lieu, je ne sais pas encore si c'est à Madagascar. Pourquoi pas ? Ça pourrait être aussi en France ou ailleurs. Ça me ferait un grand plaisir si avant ça je pourrais revenir à Madagascar et pouvoir goûter les nouvelles pâtisseries qui se développent sur place ».

Tu es la star du moment, un peu l'ambassadeur du savoir-faire malgache. Quel message aimerais-tu faire passer ?

« Je veux lancer un message d'espoir. Il faut avoir des rêves, il faut se donner les moyens de les réaliser et il faut y croire tout le long. Quand ça se réalise, c'est vraiment une expérience exceptionnelle et incroyable. Il ne faut pas perdre espoir même si la vie n'est pas toujours facile on peut arriver à quelque chose car je pense que c'est un des traits de caractère des Malgaches, l'optimisme et le bon état d'esprit ».