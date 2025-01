Congo-Kinshasa: Bilan 2024 et défis socio-économiques - Patrick Muyaya appelle tous les congolais à faire confiance à Félix Tshisekedi et au Gouvernement Suminwa !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, encourage tous les congolais à continuer à faire confiance au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le réveil de la RD. Congo. Dans le cadre du présent quinquennat, il assure que les efforts sont en cours de déploiement pour l'amélioration de la situation globale que traverse le pays, dominée par l'agression du Rwanda dans sa partie orientale. Le Ministre Patrick Muyaya a tiré la sonnette, lundi 13 janvier 2025, lors de son passage sur les ondes de la Radio Okapi. Par la même occasion, il a mis en lumière les actions phares à mettre à l'actif de l'actuel Gouvernement, dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka.

Bilan encourageant en 2024

"La situation sécuritaire dans l'Est nous empêche de dire que la République démocratique du Congo se porte bien. On ne peut pas penser bien se porter en ayant des populations déplacées, toutes ces populations qui subissent les affres de la guerre du fait de la volonté criminelle du Président rwandais. C'est sur un point. Sur les autres aspects, vous pouvez noter qu'avec le Président Tshisekedi, nous faisons des pas de géant.

La nature des problèmes auxquels nous faisons face depuis l'installation du Gouvernement, nous ne pouvons pas y répondre comme tout le monde le souhaite. C'est pour cela que nous disons toujours qu'il serait souhaitable de faire une petite gymnastique pour essayer de juger le bilan du Président de la République ou de notre bilan en fonction des moyens que nous avons mobilisés et des problèmes qui se posent. Ici, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment dans le secteur de l'éducation.

On va revenir sur la gratuité et ce qu'elle représente. Aujourd'hui, pour le Président Tshisekedi, nous devons regarder comment cette gratuité monte au niveau de l'enseignement secondaire, au-delà de l'enseignement élémentaire. On veut parler de la couverture santé universelle avec le premier volet du programme de la maternité gratuite qui touche beaucoup de provinces et qui est en phase d'expansion. On peut aussi parler, par exemple, du Programme de développement local de 145 territoires. On peut aussi évoquer le plan économique.

Lorsqu'on parle du budget, des finances, il ne faut pas oublier que nous sommes en partenariat avec les institutions de Bretton Woods. A la dernière revue, c'était encore un satisfécit. On n'avait jamais atteint un niveau aussi élevé de performances. Nous, lorsque nous regardons les signaux, par rapport à où nous avons trouvé le pays et par rapport à où le pays se porte aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès", a épinglé le Ministre de la Communication et médias.

Budget en hausse sous Félix Tshisekedi

En même temps, il a fait observer un bond en avant réalisé, sous la férule du Président Tshisekedi, en ce qui concerne l'accroissement du Budget de l'Etat. Il a évoqué plusieurs autres aspects majeurs indiquant des avancées accomplies pour le bien des populations.

"Si vous regardez les signaux au plan économique, la taille du budget qui n'a cessé de croître chaque année. Ce n'est pas suffisant par rapport à nos besoins. Mais, nous mobilisons au maximum... Le budget, c'est ce que génère l'économie. Au plan de l'économie, on n'a pas besoin de recenser le nombre d'entreprises ou comment nous mobilisons nos ressources. Il faut observer : depuis que le Président Tshisekedi est là, il y a une constante progression...

Nous sommes dans de multiples secteurs. Lorsque nous avons, par exemple, la construction des rocades, dans le cadre du financement chinois, on peut construire 150 km de routes. Nous faisons l'itinérance avec le Président de la République pour nous assurer que l'action du Gouvernement touche nos différentes provinces. Nous avons été à Mbuji-Mayi, il y a quelques semaines. Nous y étions aussi pour la campagne électorale. Si vous allez à Mbuji-Mayi, la voirie est totalement transformée. Ça sera le tour de Kananga dans les prochains jours et partout d'ailleurs. C'est ça la particularité de notre Gouvernement.

On va faire des gros investissements en provinces. On a commencé avec les 145 territoires parce que la RDC, ce n'est pas Kinshasa où il y a aussi des efforts à faire avec le Gouverneur Bumba, en termes de voirie, pour être sûrs que nous avons permis à la population de se déplacer. Ici, c'est simplement le besoin de rassurer les uns et les autres que les problèmes sont pris en mains et nous y apportons des solutions", a-t-il confirmé, dans sa communication.

Vers le développement à la base

"Lorsque le Président de la République pense qu'il faudrait réfléchir sur la Constitution, je pense qu'il y a des choses qui doivent être recadrées notamment, sur le fonctionnement des provinces. En novembre dernier, nous étions en conférence des Gouverneurs à Kalemie où, pour la première fois, on a voulu associer les Assemblées provinciales. En réalité, nos provinces ont eu du mal à fonctionner du fait de l'instabilité politique.

Du fait qu'il a eu querelle permanente entre les Gouverneurs et les Assemblées provinciales... Nous avons 26 provinces, si vous devez regarder les capacités contributives de ces provinces, cela pose problème... Pour la première, dans l'histoire de ce pays, on investit dans toutes les provinces, dans tous les territoires dans le cadre du PDL 145 T", a insisté le Ministre Muyaya Katembwe.

Création d'emplois en marche

Pour le Ministre de la Communication et médias, le Président de la République consacre des efforts inlassables pour créer plus d'emplois au pays, comme il l'avait si bien souligné lors de son investiture, le 20 janvier 2024, pour l'exercice de son second quinquennat à la tête de la République Démocratique du Congo. Il a saisi l'occasion pour passer un message d'apaisement, soulignant la nécessité de faire confiance aux efforts déployés pour un véritable changement de narratif.

"Les emplois sont générés... Au-delà de ce que nous considérons comme travail dans le formel, il y a beaucoup d'emplois qui se créent et que nous générons même dans notre environnement. Le Président de la République a fait de l'emploi sa priorité. Lorsque vous faites le tour du pays, lorsque vous faites le sondage dans le pays, vous vous rendez compte qu'en réalité, au-delà de la sécurité qui est restée la première priorité, l'urgence pour pays qui est peuplé des jeunes, c'est l'emploi.

C'est pour cela, justement, que le Président de la République l'a désigné comme le premier des six engagements qu'il avait pris. Aujourd'hui, il faut considérer que, de ce point de vue, il y a des actions qui sont faites", a-t-il confirmé. Selon lui, la vision de Félix Tshisekedi se fait chair, petit à petit, avec le Gouvernement Suminwa.

"Regardez depuis que Madame Judith Suminwa est là, regardez le cadre macro-économique, regardez le taux de change, regardez le niveau d'inflation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a baisse. Le taux de change est stabilisé, le prix du carburant a baissé. Vous allez remarquer que les prix des denrées alimentaires ont baissé", a énuméré Patrick Muyaya Katembwe ; Ministre ayant la Communication et médias dans ses attributions.