Sénégal: L'IA, « un enjeu politique et citoyen qui nécessite un dialogue international » (Christine Fages)

Dakar — L'Intelligence artificielle est un enjeu politique et citoyen qui nécessite un dialogue international étroit autour des gouvernants de la planète, des chercheurs, des entreprises et de la société civile, estime l'Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, soulignant la nécessité de permettre à l'IA de "réaliser sa promesse initiale de progrès et d'émancipation dans un cadre de confiance commun".

Dans une tribune publiée en prélude du Sommet pour l'action sur l'IA, la diplomate note que "l'Intelligence artificielle (IA) est plus qu'une révolution industrielle et technologique".

"Elle porte le potentiel d'un profond changement de paradigme de nos sociétés, dans nos rapports au savoir, au travail, à l'information, à la culture et même au langage. En ce sens, l'IA n'est pas une technologie neutre, mais un enjeu politique et citoyen qui nécessite un dialogue international étroit autour des gouvernants de la planète, des chercheurs, des entreprises et de la société civile", soutient Mme Farges.

Dans sa tribune intitulée "Intelligence Artificielle : vers le Sommet pour l'action" et dont copie a été transmise à l'APS, elle estime que "l'enjeu est fondamental », est de »permettre à l'IA de réaliser sa promesse initiale de progrès et d'émancipation dans un cadre de confiance commun permettant de contenir les risques propres au développement des technologies".

La France a accepté la responsabilité d'approfondir la dynamique initiée par le Royaume-Uni et la Corée du Sud en accueillant les 10 et 11 février 2025, le Sommet pour l'action sur l'IA. La rencontre réunira à Paris près d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement et d'un millier d'acteurs de la société civile venus d'une centaine de pays.

»garantir l'accès à l'IA au plus grand nombre »

Dans la perspective du Sommet et de ses suites, l'Ambassadrice signale que "l'action de la France porte en priorité sur trois objectifs concrets".

Il s'agit d'abord de "garantir l'accès à l'IA au plus grand nombre, afin que chacun à travers le monde puisse en bénéficier et développer de nouvelles idées pour en réaliser tout le potentiel.

"Dans le but de réduire la fracture numérique croissante et d'endiguer la concentration excessive du marché de l'IA, le Sommet sera l'occasion de lancer une initiative d'ampleur pour l'IA au service de l'intérêt général afin de favoriser le développement et le partage de la puissance de calcul, de jeux de données structurées, d'outils ouverts et de formations des talents de demain. Ce projet sera porté tant par des acteurs publics que privés", a annoncé Christine Fages.

Il faut ensuite, selon la diplomate, "impérativement penser conjointement les deux transitions majeures de notre temps : l'environnement et la technologie".

En effet, estime Christine Fages, "si l'IA doit apporter tout son concours pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver les écosystèmes, elle s'inscrit aujourd'hui dans une trajectoire intenable sur le plan énergétique".

Selon elle, "les dernières prévisions avancent ainsi des besoins en énergie pour le secteur de l'IA dix fois supérieurs, dès 2026, à ceux de 2023", une perspective qui "n'est pas soutenable".

Pour faire face à cette problématique, "une coalition internationale et multipartites prenantes en faveur de l'IA durable" sera lancée à l'occasion du Sommet de Paris, a annoncé l'Ambassadrice.

Son objectif est "d'approfondir la recherche sur le coût environnemental de l'IA, d'évaluer les modèles sous ce prisme, de définir de nouveaux standards et d'accroître les investissements verts à tous les niveaux de la chaîne de valeur".

Enfin, estime Christine Fages, il faut "bâtir collectivement un système de gouvernance de l'IA efficace et inclusif qui ne se limite pas aux questions d'éthique et de sécurité".

Elle a cité des enjeux "primordiaux" comme la protection des libertés fondamentales, la propriété intellectuelle, la lutte contre la concentration du marché, l'accès aux données.

Le leadership du Sénégal

Concernant la gouvernance mondiale de l'IA, la diplomate a rappelé que seuls sept pays dans le monde sont aujourd'hui parties prenantes des principales initiatives internationales sur l'IA, et 119 en sont entièrement absents.

Par ailleurs, plaide-t-elle, les acteurs privés et la société civile doivent également être inclus afin de définir ensemble une architecture commune de gouvernance internationale de l'IA.

Selon Christine Fages, plus de 700 partenaires, publics comme privés, chercheurs et ONG issus des cinq continents contribuent depuis plusieurs mois à la préparation du Sommet de Paris.

Le Sénégal, affirme-t-elle, "un acteur de référence dans l'organisation du Sommet pour l'action sur l'IA", est "l'un des 15 membres de son comité de pilotage, reflétant la dynamique singulière qui caractérise l'écosystème sénégalais d'IA et le leadership du Sénégal sur la scène internationale dans ce domaine".

Elle signale que "le Sénégal est également le seul pays du continent africain à avoir rejoint et à participer au Partenariat Mondial de l'Intelligence Artificielle".

A Paris, aucun sujet ne sera éludé, promet la diplomate : du futur du travail à l'IA frugale, de la sécurité des modèles aux écosystèmes d'innovation, de la nécessaire diversité linguistique (et donc culturelle) à la protection des données personnelles.

"Chacun d'entre nous est concerné et peut accompagner la dynamique qui mène au Sommet pour l'action sur l'IA, afin qu'ensemble nous construisions, dans un cadre de confiance, l'IA au service de tous, pour un monde prospère, plus ouvert et plus inclusif", conclut-elle.