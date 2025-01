Afrique de l'Ouest: La visite d'Ousmane Sonko en Mauritanie et l'immunité parlementaire de Farba Ngom au menu des quotidiens

Dakar — La visite de travail et d'amitié du Premier ministre Ousmane Sonko en Mauritanie et la levée imminente de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom sont les sujets les plus en vue dans les quotidiens reçus lundi à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Dakar et Nouakchott huilent la machine", affiche Le Soleil. "En visite d'amitié et de travail à Nouakchott, le Premier ministre Ousmane Sonko, à la tête d'une forte délégation ministérielle, a dégagé avec son homologue mauritanien, Moctar Ould Diay, les bases de cette nouvelle dynamique. De l'énergie aux infrastructures, de la pêche à l'élevage (...) les opportunités sont nombreuses", écrit la publication.

Selon le journal, »l'ouverture officielle du premier puits du projet Grand Tortue Ahméyim (GTA) semble avoir donné un coup de boost à la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Mauritanie".

"Sonko accueilli en grande pompe", relève EnQuête, rappelant que »le Premier ministre Ousmane Sonko est en visite officielle, depuis dimanche dernier, en Mauritanie". "Cette mission diplomatique met en évidence des questions majeures telles que l'énergie, le transport, la sécurité et la migration dans le but de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays voisins", note le journal.

L'Info rapporte que "cette rencontre entre les délégations ministérielles des deux pays a permis de discuter des moyens pour consolider la coopération bilatérale et diversifier les partenariats stratégiques". "Dans leur discours d'ouverture, les deux chefs de gouvernement ont magnifié l'excellence des relations entre le Sénégal et la Mauritanie et insisté sur la nécessité de les renforcer à tous les niveaux", indique la publication.

Le même journal se fait écho des propos tenus à Nouakchott par le Premier ministre sur le rapport de la Cour des comptes, lors d'une rencontre avec la communauté sénégalaise, en marge de sa visite officielle. "Ousmane Sonko a déclaré devant cette communauté avoir reçu le rapport de la Cour des comptes sur la situation du pays hérité du régime de Macky Sall. »Sonko prévient de l'ampleur des dégâts", selon l'Info.

»Sonko souffle sur les braises", dit Source A. "Quand le rapport de la Cour des comptes sera rendu public, les Sénégalais sauront l'ampleur des dégâts", a déclaré le chef du gouvernement cité par le journal.

Le même publication annonce que le bureau de l'Assemblée nationale a été convoqué mardi, après-midi. »Cette réunion sera suivie de celle de la Conférence de présidents. Même si l'ordre du jour n'est pas dévoilé, tout porte à croire que cette convocation est liée au dossier des 125 milliards de FCFA annoncé par le Parquet judiciaire financier. Et pour lequel celui-ci a demandé au ministre de la Justice de la levée de l'immunité parlementaire du griot attitré de l'ancien président de la République, Macky Sall".

Selon L'As, »les choses semblent de plus en plus claires maintenant : Farba Ngom sera sans nul doute le premier ponte de l'ancien régime à passer à la guillotine dans le cadre de la reddition des comptes initiée par les nouvelles autorités étatiques".

"Pour preuve, à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents est convoquée aujourd'hui dans l'après-midi pour entamer le processus devant aboutir à la levée de l'immunité parlementaire du maire des Agnam", indique le journal, parlant de »célérité suspecte de l'Assemblée".

"L'Assemblée nationale entre en action", affiche à la Une Sud Quotidien, notant que »selon des sources concordantes au sein de l'Assemblée nationale, cette convocation des députés entre dans le cadre de la procédure de reddition des comptes initiée par le Pool judiciaire financier (PJF) contre des dignitaires de l'ancien régime dont le député maire de la commune d'Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom".

Libération rapporte que "le Garde des Sceaux, saisi par le Parquet financier, a écrit à l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom ». Et la procédure sera déclenchée aujourd'hui du côté de l'hémicycle.

Selon le même journal, le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) révèle entre autres "plus de huit déclarations d'opérations suspectes (DOS) reçues des banques, des virements effectués par Sifico en faveur de Farba Ngom, sa SCI et son frère après des paiements du Trésor ».