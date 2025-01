Sénégal: Une délégation burundaise séjourne au pays pour s'imprégner de l'expérience du PUDC

Dakar — Une délégation burundaise a entamé une mission de plusieurs jours au Sénégal pour s'inspirer de l'expérience du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Ladite délégation conduite par Frédéric Nimubona, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, a rencontré, lundi, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

»Nous aurions pu rester au Burundi et vous auriez pu nous envoyer des documents, mais il était plus intéressant pour nous de venir sur le terrain voir avec nos propres yeux comment vous avez conçu et déroulé tout ça", a déclaré Frédéric Nimubona, lors de cette rencontre.

S'adressant à la ministre, il a souligné que le Burundi a procédé à un nouveau découpage administratif en juillet 2023 marqué par une réduction du nombre de provinces et de communes et une augmentation du nombre de zones.

M. Nimubona a relevé que le Burundi s'est fixé pour objectif d'être un pays émergent d'ici 2040 et un pays développé à partir de 2060.

Selon lui, cette émergence "ne peut passer" que par les communes et le Sénégal est un "bel exemple et le meilleur choix" dont il faut s'inspirer.

"Nous allons élaborer et finaliser le programme d'émergence des communes avec un modèle et un financement, et après nous allons voir comment le mettre en oeuvre", a dit le chef de la délégation burundaise.

Le gouvernement du Sénégal, avec l'appui technique du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), a lancé en 2015 le PUDC. Ce programme vise l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques, tout en favorisant l'implication des acteurs locaux dans le développement économique et social de leurs localités.

"Je suis tellement rassurée par les possibilités que nous avons en commun comme la lutte contre la pauvreté et les inégalités", a déclaré la ministre de la Famille et des Solidarités, s'adressant à la délégation burundaise.

»Il y a beaucoup à faire" dans de nombreux pays africains sur le plan de l'équité sociale, de l'équité territoriale », selon Maimouna Dièye, estimant que des programmes comme le PUDC sont des "exemples de réussite" à "valoriser et à partager".

Le Coordonnateur national du PUDC, Cheikh Diop, a rappelé que le programme a travaillé dans une première phase sur un financement de 123 milliards.

»En 2016, l'État du Sénégal a décidé d'ouvrir une phase 2 d'un budget de 300 milliards pour toujours continuer sur les infrastructures socio-économiques de base, l'accès à l'eau, l'allégement des travaux en milieu rural et l'électrification", a t-il ajouté.

Selon lui, les activités du PUDC sont "au coeur de l'Agenda 2050" à travers l'équité sociale et territoriale.

"C'est un programme qui est un modèle économique de développement car d'autres pays comme la Gambie, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Congo, le Togo sont déjà venus au Sénégal pour s'en imprégner", a indiqué M. Diop.

La représentante-résidente adjointe du PNUD, Catherine Phuong, a déclaré que la délégation burundaise s'intéresse au modèle du PUDC, qui "a amélioré justement la qualité de vie et l'accès aux services de base à des populations qui sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisées dans ce pays".

Dans le cadre de cette visite d'imprégnation, la délégation se rendra à Kaolack, Fatick et Thiès.