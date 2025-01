Sénégal: Foire internationale de Saint-Louis - La contribution de l'OLAC à la souveraineté alimentaire au menu d'un panel

Saint-Louis — "La contribution de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) à la souveraineté alimentaire au Sénégal : enjeux et perspectives » est le thème phare d'un panel de la 5e édition de la Foire internationale de Saint-Louis, organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la vieille ville.

»Nous avons assisté au panel organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis. On a participé à travers une thématique qu'on a abordée sur la contribution de l'OLAC à la politique de souveraineté alimentaire au Sénégal : enjeux et perspectives », a déclaré, lundi, la directrice de l'OLAC, Diarra Sow, à l'issue du panel.

»Et qui parle de l'OLAC, sait que nous gérons tout ce qui est mobilisation des eaux de surface. Et qu'on ne peut pas parler d'une agriculture productive sans pour autant avoir une disponibilité de la ressource en eau », a-t-elle ajouté.

Mme Sow a présenté dans son exposé, les différents projets exécutés par l'OLAC et qui ont pour objectif majeur de participer à la sécurité alimentaire prônée par les nouvelles autorités, notamment dans le référentiel des politiques publiques »Sénégal vision 2050 ».

La directrice de l'OLAC, accompagnée d'une forte délégation, a visité quelques stands de cette foire installée au coeur de la place Baya Ndar, ex-place Faidherbe.