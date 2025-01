Congo-Kinshasa: Couverture santé universelle, Dr Roger Kamba - 'A l'horizon 2025, toutes les mamans seront couvertes'

Invité du Journal de l'Afrique sur le plateau de France 24, le Docteur Roger Kamba, Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale salue les avancés de ce programme de couverture santé universelle qu'il attribue à "la stratégie du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi". « L'accès aux soins permet à ce que tout le monde y accède, notamment les personnes fragiles », déclare le médecin national.

«La couverture santé universelle c'est vraiment la stratégie de son Excellence le Président de la République Félix Tshisekedi qui, dès son premier mandat, a nommé un Conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle avec une responsabilité de développer et de déployer cette politique. Une politique très simple selon laquelle on ne peut pas imaginer dans des pays développés, quand les gens tombent malade, on ne leur demande rien quand ils arrivent à l'hôpital. Mais, que dans des pays pauvres, qu'on leur demande de l'argent. Donc, l'accès aux soins permet à ce que tout le monde y accède notamment, les personnes les plus fragiles », déclare Dr Roger Kamba.

L'accès aux soins n'est pas suffisant pour résorber la problématique de sa qualité en République Démocratique du Congo. C'est pourquoi, l'amélioration de cette qualité constitue une condition sine qua none pour accompagner l'accès pour tous car, dit-on, l'accès aux soins de santé de qualité est un droit, pas un privilège.

« Donc, ces deux piliers dont l'accès aux soins par la protection financière et l'amélioration de la qualité des services constituent la couverture santé universelle », mentionne le Ministre Roger Kamba.

Selon le Ministre, c'est après avoir ciblés les piliers importants pour l'accès aux soins de santé et l'amélioration de sa qualité que le premier paquet sur la mère et l'enfant a été défini dans le but d'accorder à cette catégorie des personnes fragiles les meilleures conditions et une prise en charge sanitaires de qualité.

«C'est après avoir décidé sur ces axes que nous avons défini les paquets de soin. Le premier paquet que nous avons défini c'est la mère et l'enfant. Parce que la surmortalité de la mère et de l'enfant a fait que notre espérance de vie en RDC est inférieure à la moyenne africaine de 3 ans. Cela implique une certaine amélioration. Parmi les premières barrières que nous avons commencé à lever figure la barrière financière», indique-t-il.

1,3 millions des mamans enceintes ainsi que leurs bébés ont été pris en charge à travers ce programme de couverture santé universelle en l'espace d'une année, soit entre le 5 septembre 2023 et le 5 septembre 2024 et Dr Roger Kamba se félicite des résultats engagés dans cette politique.

«Partant du processus lancé par le Chef de l'Etat le 5 septembre 2023, un an après, soit le 5 septembre 2024, nous avons offert une prise en charge gratuite à 1,3 millions des mamans enceintes avec leurs bébés. Au regard des résultats obtenus jusque-là, cela prouve bien que c'est une politique qui marche», indique le patron de la santé publique en RDC.

La complexité de la dégradation du système de santé publique en RDC, précisément en province, ne laisse pas le Dr Roger Kamba, Ministre de tutelle indifférent face aux problèmes de santé publique qui sévissent dans le Congo profond. La couverture santé universelle, programme très ambitieux pour le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, doit être étendue à travers tout le territoire national pour apporter des solutions idoines non seulement aux femmes de la capitale et des grandes agglomérations mais aussi à celles vivant dans les coins et recoins du pays. Il tient, par ailleurs, à rassurer l'opinion publique qu'à l'horizon 2025 toutes les femmes de la RDC bénéficieront de ce programme.

«Nous avons levé l'option d'étendre ce programme pour toutes les mamans de la République», promet le Dr Roger Kamba. A l'horizon 2025, toutes les mamans seront couvertes parce que cela est inscrit dans le budget 2025», rassure-t-il.