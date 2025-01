Congo-Kinshasa: Port lacustre International de Kalemie - Christian Kitungwa Muteba siffle la fin de la recréation !

Le Port Lacustre International de Kalemie, un Amphithéâtre ou un Etablissement d'utilité Publique. Ce Port Public autrement appelé «Grand Port de Kalemie » a perdu son rôle prépondérant dans l'essor économique de la République Démocratique du Congo, voire son image de marque d'antan à la suite de multiplicité des Services, lesquels se livrent à des taxations illégales qui ne profitent pas au trésor public. D'où, l'origine de la fraude fiscale à laquelle le Gouvernement et l'Entreprise concessionnaire, la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC), enregistre un manque à gagner. Sans oublier les tracasseries multiformes auxquelles les Opérateurs économiques, les marchands, toutes catégories confondues et autres passagers (voyageurs) font face.

Dans le même circuit, s'inscrit la multiplication dans les installations, des agents de différents Services se déguisant en Agent de l'Etat, mais sans affectation préalable, des personnes marchandes, des accompagnateurs des membres des familles en déplacement, des débardeurs non organisés, des sans emplois, des jeunes délinquants, provenant de différents coins de la ville. Tellement que la liste n'est pas exhaustive.

Face à cette situation, Christian Kitungwa Muteba dit Magufuli du Tanganyika a pris une série de mesures en vue de réduire la fraude fiscale et endiguer les tracasseries multiformes au sein de cet Etablissement Public. Facteurs qui contribuent positivement à la hausse de prix des produits importés.

Parmi ces mesures, le Gouverneur de Province a, ipso facto, renvoyé tous les Services non habilités, en application sans faille et immédiate de l'Ordre Opérationnel en rapport avec les 4 Services autorisés à oeuvrer aux Ports notamment, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), la Direction Générale de Migration (DGM), l'Office Congolais de Contrôle (OCC) et le Service d'Hygiène aux Frontières.

Le mardi 31 décembre 2024, au sortir de la réunion hebdomadaire du Conseil de Sécurité Provinciale, la dernière de l'année 2024, le Chef de l'Exécutif Provincial, Son Excellence Kitungwa Muteba Christian, accompagné des membres du Comité Provincial du Conseil de Sécurité, a effectué une visite d'inspection à ce Grand Port où la décision a été prise au vu et au su de tous les travailleurs y oeuvrant dont la population de la ville.

Voici un extrait de son adresse : « ... Nous avons effectué une descente au niveau du Port pour des mesures sécuritaires notamment, mettre à la disposition du Port un hangar d'accueil et à l'arrivée et au départ pour que les Services essaient de bien contrôler les mouvements de nos populations. Par rapport à l'ordre opérationnel, il était temps de mettre l'ordre parce que nous sommes dans le processus de pouvoir mutualiser nos efforts avec la DGDA notamment, par rapport aux taxes du niveau provincial. Intégrer nos taxes au niveau du système pour éviter qu'il n'y est pas des tracasseries, qu'il n'y est pas de pléthore au niveau du Port. Alors, par rapport à l'Ordre Opérationnel, nous avons donné des instructions fermes et ces instructions prennent l'effet dans l'immédiat.

Tous les Services qui ne sont pas repris sur l'Ordre Opérationnel doivent vider le lieu. Donc, dès maintenant, nous devons laisser le Port respiré », a conclu le Chef de l'Exécutif Provincial du Tanganyika.

Cette décision a été saluée par les Opérateurs économiques et accueillie à bras ouverts par la population.

Pour les Opérateurs économiques, cette initiative est perçue comme un pas décisif vers la simplification des procédures et la réduction des coûts liés aux importations. Et de poursuivre : Pour nous, c'est un signal très fort de la part du Gouverneur... ».

Face à cette décision, La Prospérité a dû rencontrer le Point Focal de l'Ordre Opérationnel de ce Port Lacustre International de Kalemie, M. Jean Robert Kazadi Mutenga, Chef de Poste DGM - Port et Président de ladite Structure pour savoir à quand la mise en application de cette décision.

De son côté, ce dernier nous a déclaré que : « L'Ordre Opérationnel est impérieux depuis la haute hiérarchie. La décision n'émane pas du Gouverneur de Province comme d'aucuns peuvent le prétendre. L'Autorité Provinciale n'a fait qu'un rappel à l'ordre auquel différents Services oeuvrant illégalement au Port, se retrouvent et mettent en application les ordres de l'Ordre Opérationnel. Il ne s'agit pas seulement des Ports, mais aussi des Aéroports frontaliers du Pays.

A l'issue de cette visite surprise de l'Autorité Provinciale, a-t-il renchéri, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec un seul point à l'ordre du jour, celui de statuer sur l'application immédiate desdites instructions ayant entré en vigueur le même jour, alors que les membres de la structure ont l'habitude de se réunir une fois le mois. C'est ainsi que 4 Services apparents et leurs Services non apparents sur 26 qui opéraient en ordre dispersé, c'est-à-dire sans se conformer à l'Ordre Opérationnel, ont été retenus. A savoir, la Direction Générale de Migration (DGM) la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l'Office Congolais de Contrôle (OCC) e le Service d'Hygiène aux Frontières. Tandis que les autres, ont été renvoyés en application de cette décision et ce, conformément à la Structure (Ordre Opérationnel).

Il s'agit de la Brigade de Contrôle et de Sécurité du Tanganyika (BCSTANG), de la Direction Générale des Recettes du Tanganyika (DGRTANG), de Service du Commerce Extérieur, du Service de l'Environnement, de l'Inspection de la Petite et Moyenne Entreprises Artisanales (IPMEA) du Service de Tourisme, du Service de l'Agriculture, de l'Inspection de Pêche et Elevage, du Service de l'Energie, du Service des Affaires Economiques et du Service des Fonds Forestiers.