Gabon: Annonce de 3 000 nouveaux postes budgétaires pour les Forces des Eaux et Forêts et des Douanes

Dans le cadre des voeux de Nouvel An, le président de la République gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé un message porteur d'espoir et de progrès pour les secteurs stratégiques du pays. L'un des points forts de cette allocution a été l'annonce de la création de 3 000 postes budgétaires, visant à renforcer les Forces des Eaux et Forêts ainsi que les Douanes.

Vers un statut paramilitaire : une réforme majeure

Cette décision intervient alors que l'adoption imminente du statut paramilitaire pour les corps des Eaux et Forêts et des Douanes est en cours de préparation. Cette réforme marque une évolution significative dans l'organisation et la mission de ces forces, qui jouent un rôle clé dans la protection des ressources naturelles et la régulation des flux économiques aux frontières.

Le président Oligui Nguema a souligné l'importance stratégique de ces corps dans le contexte des défis environnementaux et économiques auxquels le Gabon est confronté. Il a rappelé que leur montée en puissance constitue une priorité pour garantir la souveraineté nationale, la sécurité des frontières et la gestion durable des ressources naturelles.

Un renforcement des capacités opérationnelles

L'attribution de 3 000 postes budgétaires vise à renforcer les effectifs et les capacités opérationnelles des deux corps. Cette mesure permettra de mieux répondre aux enjeux, notamment la lutte contre la déforestation illégale, le braconnage, la gestion des parcs nationaux, ainsi que le contrôle et la sécurisation des flux douaniers.

Les nouveaux postes offriront également des opportunités d'emploi pour la jeunesse gabonaise, contribuant ainsi à la réduction du chômage et au développement des compétences dans des secteurs essentiels.

Une vision axée sur la modernisation et l'efficacité

Cette annonce s'inscrit dans la vision plus large du président Oligui Nguema pour moderniser les institutions gabonaises et les rendre plus performantes. L'introduction du statut paramilitaire, combinée à l'augmentation des effectifs, permettra une meilleure discipline, une organisation plus rigoureuse, et une capacité accrue à répondre aux défis de l'heure.

Avec cette initiative, le chef de l'État réaffirme son engagement à construire un Gabon plus fort et résilient, en misant sur la protection des ressources naturelles et le renforcement des infrastructures douanières comme leviers de développement durable.

En ce début d'année, ce message d'espoir et de renouveau résonne comme un signal fort pour les agents des Eaux et Forêts, des Douanes et pour l'ensemble des Gabonais.