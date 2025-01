Sénégal: La Coalition DJONE prône la réconciliation nationale dans un Sénégal prospère

La Coalition DJONE invite les forces vives de la nation à la préservation de l'autorité de l'Etat et au respect de la fonction présidentielle. Dans un communiqué, le coordonnateur national Mohamed Moustapha Diagne et ses camarades invitent la classe politique au dépassement et à l'élégance comme démarche politique dans l'adversité, afin d'enrayer la rancoeur et le règlement de compte du champ politique. Le bureau exécutif de la Coalition DJONE, réuni le samedi 11 janvier, a abordé plusieurs sujets d'actualité nationale.

"La coalition souligne la nécessité de préserver l'autorité de l'Etat et le respect de la fonction présidentielle, rejetant toute tentative de fragiliser cette institution. Elle affirme que le Sénégal ne saurait être considéré comme un butin politique que peuvent se partager les vainqueurs d'une élection", lit-on dans document rendu public ce lundi.

Concernant la dette, la Coalition DJONE estime que "le débat est mal orienté. Il ne s'agit pas seulement de son volume, mais surtout de ses conditions d'acquisition (taux d'intérêt, bailleur de fonds) et de sa destination.

La dette doit être acquise à des taux soutenables et principalement utilisée pour financer des investissements". Selon le Bureau exécutif de DJONE, "l'Etat doit en outre l'utiliser pour procéder au rachat d'actions d'entreprises à capitaux étrangers majoritaires pour monter en charges et gagner en souveraineté économique. C'est ce qu'on appelle la "bonne dette", pour reprendre le terme de feu Mahammed Boun Abdallah Dionne".

Dans un autre registre, la coalition salue les efforts du gouvernement pour maîtriser l'inflation et régulariser les activités des vendeurs ambulants et conducteurs de motos Jakarta. "Elle exhorte dans la foulée l'État à accélérer le processus dans un élan social soutenu et suggère de donner du temps aux jeunes «Jakartamen» et Ambulants afin qu'ils se réorganisent. Pour la Coalition DJONE, cela passe par de larges concertations avec tous les acteurs aux fins d'améliorer la mise en oeuvre des décisions", souligne la note.

Les héritiers politiques de Mahammed Dionne proposent également d'accélérer le programme "100 000 logements" et de prioriser l'industrialisation, les PME, ainsi que le développement du secteur primaire, des ressources minières et énergétiques pour créer des emplois. La formation et le renforcement des capacités de la jeunesse doivent être intensifiés selon le bureau exécutif de la Coalition.

En ce qui concerne le dossier politico-judiciaire Barthélémy Dias, la Coalition DJONE demande au gouvernement de reconsidérer la condamnation disproportionnée de l'ancien député maire de Dakar, soulignant qu'il a déjà purgé une peine de six mois et versé des dommages. La Coalition considère que la perte de son poste de député et de maire serait excessive. "Il faut tenir compte des circonstances atténuantes dont il peut encore bénéficier. En effet, il n'y a pas de préméditation de sa part et il n'est pas à l'initiative des faits qui lui ont valu la condamnation", poursuit la note de la coalition qui rappelle à toute la classe politique leur "obligation de cultiver le dépassement et l'élégance comme démarche politique dans l'adversité, afin d'enrayer la rancoeur et le règlement de compte" du champ politique.

Mohamed Moustapha Diagne et ses camarades renouvellent leur appel à travailler à la réalisation d'un Sénégal réconcilié, juste et prospère pour l'intérêt exclusif du peuple.