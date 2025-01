Ile Maurice: Six membres du réseau Chowrimootoo écopent de 20 à 25 ans de prison

Le juge Pravind Harrah a infligé de peines sévères à six membres du réseau de drogue Chowrimoothoo. La sentence a été prononcée aux assises, vendredi dernier. Les condamnés sont Jean Fabrice Adolphe, qui purgera 23 ans de prison, Cedric Giano Pet, 24 ans, Jean Vedward Marianne, 25 ans, Jeff Steward Monty, 20 ans, Jean Edge Rabaille, 20 ans, et Jean Gino Alberthe, 21 ans.

Cette transaction concernait l'importation, le transport et la possession de 6 152 grammes d'héroïne d'une valeur marchande de Rs 92 280 000. Le cerveau de cette transaction était Curly Chowrimoothoo. Il donnait des instructions à ses membres à partir de son téléphone mobile de la prison où il était incarcéré pour trafic de drogue.

Le 12 mai 2016, le yacht Maggie Mai a quitté Maurice pour se rendre à Madagascar. L'équipage comprenait les six condamnés susmentionnés. Trois jours plus tard, le yacht est arrivé à Madagascar et les six hommes ont pris possession du cargo remis par les dénommés Will et Jim.

Le yacht a quitté Madagascar pour rentrer à Maurice avec la cargaison de drogue et celle-ci a été transférée à Résidence Kennedy. Une perquisition a permis aux policiers de mettre la main sur cette cargaison de drogue. Après enquête, les six membres du réseau Chowrimoothoo ont été coffrés et traduits en justice.