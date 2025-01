Soudan: Badi salue les positions des hauts dirigeants dans le soutien à la situation humanitaire dans la région

Damazin — Le gouverneur de la région du Nil Bleu et président du comité de sécurité de la région et parrain du travail humanitaire dans la région, Lit-Gen Ahmed Al-Omda Badi a salué les positions des hauts dirigeants du pays, dirigés par le général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil de souveraineté et son adjoint, le général Malek Aggar , le Lit-Gen Ibrahim Jaber, et les commissions d'aide humanitaire et de paix au niveau fédéral, et leur grand soutien à la situation humanitaire dans la région.

C'etait lors de son discours ce mardi à la grande réunion publique organisée dans la région de Shammar, dans la campagne nord du gouvernorat de Damazin, en l'honneur de l'inauguration et de la distribution de l'aide humanitaire aux personnes touchées par les récents événements, dans le cadre de l'aide alimentaire du gouvernement etc de projet d'appui médical aux déplacés et aux rapatriés de la région.

Le gouverneur a salué les positions patriotiques, héroïques et historiques des citoyens de la campagne nord du gouvernorat de Damazin en général et des citoyens des régions de Shammar en particulier. Il a salué leurs sacrifices afin de protéger et sécuriser la porte nord de la région et il a annoncé la défaite des restes de la milice rebelle dans leurs attaques manquées contre la région. Il a annoncé l'engagement du gouvernement régional à soutenir et à parrainer les services qui sont importants pour les citoyens de la région , au premier plan se trouvent la santé, les routes, l'électricité et la garantie de la production.

Le gouverneur de Damazin a souligné la nécessité de travailler pour soutenir les réconciliations communautaires dans la région, il a annoncé son soutien financier aux familles des martyrs, aux mobilisés et à la résistance populaire de la région.