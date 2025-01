Afrique: LemFi obtient 53 millions de dollars pour développer sa plateforme de transfert de fonds à l'échelle mondiale

LemFi, une fintech londonienne au service des communautés immigrées, a levé 53 millions de dollars en financement de série B pour étendre ses services de transfert de fonds à l'échelle mondiale

LemFi, une fintech londonienne au service des communautés immigrées, a levé 53 millions de dollars en financement de série B pour étendre ses services de transfert de fonds à l'échelle mondiale. Mené par Highland Europe, ce tour de table a également vu la participation d'investisseurs existants, Endeavor Catalyst, Left Lane Capital, Palm Drive Capital et Y Combinator, portant le financement total de LemFi à 85 millions de dollars.

Fondée en 2020 par Ridwan Olalere et Rian Cochran, LemFi permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent aux marchés émergents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. L'entreprise traite désormais un volume de transactions mensuel d'un milliard de dollars, contre 2 milliards de dollars par an en 2023. La forte adoption dans le couloir asiatique, qui représente 160 millions de dollars de volume mensuel, a alimenté cette croissance.

LemFi s'est récemment développé en Europe grâce à un partenariat avec Modulr et prévoit d'obtenir une licence irlandaise pour étendre ses activités. La plateforme, qui opère dans 27 marchés de départ et 20 pays d'arrivée, attribue sa croissance à une détection efficace des fraudes, à la fidélisation des utilisateurs et à l'accent mis sur les services localisés.

Points clés à retenir

La croissance rapide de LemFi met en évidence la demande croissante de solutions de transfert de fonds abordables et efficaces, adaptées aux communautés de la diaspora. En donnant la priorité à la détection des fraudes et à l'expérience utilisateur, LemFi a gagné la confiance de ses premiers utilisateurs et les a fidélisés à plus de 70 %, ce qui lui a permis de se différencier sur un marché très concurrentiel.

En mettant l'accent sur des services hyperlocalisés et une technologie évolutive, LemFi est bien positionnée pour capitaliser sur le marché mondial des transferts de fonds, qui représente 669 milliards de dollars, d'autant plus que les banques traditionnelles continuent de dominer le marché avec plus de 60 % de parts de marché. Le nouveau financement permettra à LemFi de renforcer sa présence en Europe, d'étendre son réseau de paiement et de recruter des talents pour poursuivre sur sa lancée. Le succès de l'entreprise souligne le potentiel des innovations fintech pour répondre aux besoins financiers des communautés mal desservies tout en naviguant dans des environnements réglementaires complexes.