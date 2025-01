Afrique: La Mastercard Foundation, l'Université de Stellenbosch et l'Institut Pasteur de Dakar lancent le programme de bourses African STARS pour former la prochaine génération de leaders en santé en Afrique

communiqué de presse

Cape Town, South Africa — Dans le cadre d'une initiative révolutionnaire visant à transformer le paysage de l'innovation en santé en Afrique, la Mastercard Foundation, le Centre pour la Réponse aux Épidémies et l'Innovation (CERI) de l'Université de Stellenbosch et l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) ont annoncé le lancement du programme de bourses African STARS. Ce programme a été conçu dans le but principal de soutenir la formation des futurs leaders de la recherche en santé du continent et de créer une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines de la génomique, du diagnostic, ainsi que de la conception et de la production de vaccins en Afrique.

L'Afrique est le foyer de la population jeune à la croissance la plus rapide au monde, avec une projection selon laquelle elle représentera près de la moitié des jeunes du monde d'ici 2100. Cependant, le continent fait face au défi de former un nombre suffisant de scientifiques, tout en portant un fardeau disproportionné de crises sanitaires en raison des épidémies fréquentes de maladies infectieuses telles que le VIH, Ebola, Marburg, le Mpox et la tuberculose. En 2023, plus de 150 foyers épidémiques ont été signalés à travers l'Afrique, ce qui accentue le besoin de leaders compétents capables de s'engager efficacement dans les efforts de santé publique et de créer des entreprises et des instituts de recherche qui favoriseront la découverte et la production de contre-mesures médicales en Afrique.

Le programme de bourses African STARS sera lancé avec une généreuse dotation initiale de 9 millions de dollars américains de la Mastercard Foundation, dans le but de contrer ces défis urgents. En outre, cette initiative s'appuiera sur les investissements précédents dans des programmes de bourses au CERI, en partenariat avec la Fondation Rockefeller, la Banque Mondiale, la Commission Européenne et la GIZ. Ensemble, ces programmes ont déjà formé 600 boursiers pour renforcer les capacités africaines dans des domaines cruciaux comme la génomique et la bioinformatique.

Le programme de bourses African STARS va désormais porter la formation en Afrique à un niveau supérieur en créant des programmes structurés et en offrant jusqu'à 2 ans de formation, tout en favorisant des partenariats avec des grandes entreprises et des centres d'innovation en biotechnologie, dans le but ultime de créer des emplois qui permettront de retenir et attirer des scientifiques talentueux sur le continent africain.

« Le programme de bourses African STARS incarne notre engagement à autonomiser la prochaine génération de leaders scientifiques », a déclaré le Prof. Tulio de Oliveira, directeur du Centre pour la Réponse aux Épidémies et l'Innovation. « En mettant l'accent sur le développement des compétences des jeunes leaders scientifiques africains, nous pouvons nous assurer qu'ils sont préparés à diriger face aux crises sanitaires émergentes. Au cours des dix dernières années, nous avons connu un investissement massif dans la science et la technologie en Afrique, permettant l'accès à certains des meilleurs laboratoires du monde, ce qui s'est avéré évident pendant la pandémie de COVID-19, avec les scientifiques africains en tête de la découverte du variant Omicron. Aujourd'hui, nous devons investir dans l'écosystème de recherche et développement pour créer nos propres diagnostics, vaccins et thérapeutiques. »

La première phase du programme financera 131 boursiers sur une période de trois ans, avec un accent particulier sur l'inclusivité et une représentation équitable dans toutes les régions africaines. L'initiative vise à garantir que 60 % des boursiers soient des jeunes femmes, afin de lutter contre les disparités de genre dans les domaines de la science et de la technologie.

« Alors que nous entamons ce voyage ambitieux, nous nous concentrons sur la formation d'une nouvelle génération de scientifiques talentueux, de décideurs et de leaders en santé qui pourront propulser l'Afrique vers l'autosuffisance en matière de défis sanitaires. L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) est un établissement de recherche de premier plan actif dans les domaines de la préparation aux pandémies, de l'investigation des épidémies et de la formation. Grâce à notre programme Center for Africa's Resilience to Epidemics (CARE) et ses laboratoires, nous formons et soutenons les pays africains dans la préparation aux épidémies et la détection précoce, afin de renforcer les capacités locales et garantir une réponse rapide. Nous sommes ravis et enthousiasmés de nous associer à la Mastercard Foundation et à l'Université de Stellenbosch pour mettre en œuvre cette initiative », a ajouté le Prof. Amadou Sall, directeur général de l'Institut Pasteur de Dakar.

Le programme comprendra deux programmes de master structurés de 2 ans, à savoir un Master en Administration des Affaires (MBA) en Leadership dans les soins de santé et un Master structuré en Génomique des Pathogènes et Bioinformatique. Le programme proposera également deux bourses à court terme : (i) le programme de formation avancée et translationnelle (ATT), qui dure de 4 à 6 mois et se concentre sur une formation intense en génomique avancée pour l'analyse de santé publique, la conception de diagnostics génomiques et/ou les aspects liés à la fabrication de vaccins, et (ii) le programme des Jeunes Professionnels (YPP), qui inclut 12 mois de formation axée sur l'innovation en biotechnologie et l'entrepreneuriat, avec des stages dans des entreprises commerciales, des industries ou des centres d'innovation.

Afin de fournir un soutien complet aux boursiers du programme African STARS, le CERI collaborera avec le Centre de Collaboration en Afrique (CCA) de l'Université de Stellenbosch. Les boursiers seront pleinement intégrés dans diverses activités et programmes à l'Université de Stellenbosch grâce aux services d'internationalisation offerts par SU International, afin de garantir qu'ils tirent le meilleur parti de leur séjour à Stellenbosch.

L'objectif principal du programme African STARS n'est pas seulement de développer une main-d'œuvre de haute qualité, mais aussi de créer un écosystème qui favorise l'innovation et stimule la croissance économique dans le secteur de la biotechnologie. En s'appuyant sur la collaboration Sud-Sud et en travaillant avec l'industrie privée, le programme cherche à réduire la dépendance du Sud global envers le Nord pour les compétences et les capacités essentielles.

Le CERI et l'IPD sont des institutions respectées, dotées d'une riche histoire dans la recherche et la formation.

Le CERI a contribué de manière significative à la réponse face au COVID-19, en identifiant deux des cinq variants du SARS-CoV-2 préoccupants au niveau mondial, dont le variant Omicron, en plus de contribuer à la description des souches actuelles de Mpox et de diriger un programme sur le changement climatique et les épidémies, ainsi que la construction du plus grand centre de génomique en Afrique.

L'IPD, quant à lui, dispose de plus de cent ans d'expérience en recherche sur la santé publique et plus de 80 ans dans la fabrication de vaccins. Au cours de la dernière décennie, l'IPD a soutenu 40 des 55 pays africains dans les domaines du diagnostic, des investigations épidémiques, de la réponse aux épidémies et des évaluations des risques pour les pathogènes à conséquences graves tels que Ebola, Marburg, Zika, Covid-19, la fièvre de la vallée du Rift et le Mpox.

Ensemble, le CERI et l'IPD fourniront une formation complète à travers diverses opportunités de bourses, permettant aux participants d'acquérir des compétences avancées qui sont rares sur le continent.

« L'objectif de cette plateforme de formation innovante, initialement entre le CERI et l'IPD, est d'augmenter le potentiel d'employabilité des jeunes africains dans des emplois où ces compétences avancées ne seraient traditionnellement accessibles que par des professionnels formés à l'étranger. Elle permettrait également à l'individu de générer des opportunités d'emploi supplémentaires dans le domaine en maîtrisant les compétences en mobilisation de ressources et en créant un effet de multiplication des opportunités d'emploi pour la jeunesse du continent », a conclu Dr Solomon Zewdu, cadre supérieur résident à la Mastercard Foundation.

Le vice-chancelier adjoint pour la Recherche, l'Innovation et les Études de Troisième Cycle de l'Université de Stellenbosch, le Prof. Sibusiso Moyo, a ajouté que nous sommes vraiment enthousiastes de faire partie de cette collaboration tripartite entre l'IPD, la Mastercard Foundation et le CERI. Les bourses African STARS contribueront à la formation de la prochaine génération de leaders scientifiques africains. Nous sommes convaincus que cela attirera de futurs partenaires pour nous aider à construire ensemble l'avenir durable que nous souhaitons pour l'Afrique et pour le monde !

Pour plus d'informations sur le programme de bourses African STARS et les détails sur les candidatures, veuillez visiter https://starsfellows.africa

Les médias et les visiteurs externes sont invités à participer au lancement du programme lors d'un événement qui aura lieu le 15 janvier 2025 au siège du Centre pour la Réponse aux Épidémies et l'Innovation (CERI) sur le campus médical de l'Université de Stellenbosch à Tygerberg, au Cap, à partir de 13 h. Rejoignez-nous pour cette occasion mémorable alors que nous nous réunissons pour célébrer une vision partagée pour un avenir plus sain pour notre continent. L'événement sera également diffusé en direct en ligne.

À propos du Centre pour la Réponse aux Épidémies et l'Innovation (CERI) de l'Université de Stellenbosch : Le Centre pour la Réponse aux Épidémies et l'Innovation (CERI) est dirigé par le Prof. Tulio de Oliveira, un scientifique reconnu internationalement qui figure désormais parmi les 1 % des chercheurs les plus cités au monde. Le CERI est une installation spécialisée en génomique de l'OMS AFRO et du CDC Afrique, ainsi qu'un centre de formation pour l'Afrique. Au cours des trois dernières années, plus de 600 boursiers venant de 50 pays africains ont été formés dans le domaine de la préparation aux épidémies et de la réponse. Le CERI est basé à l'Université de Stellenbosch, au sein de l'École des Sciences des Données et de la Pensée Computationnelle, et travaille à travers les facultés de la santé, des sciences médicales et des sciences, ainsi que d'autres entités de l'Université contribuant à la recherche et à l'innovation en Afrique du Sud. Connectez-vous avec nous sur https://www.ceri.org.za et sur X : @ceri_news et LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ceri-su/

À propos du Centre de Collaboration en Afrique à l'Université de Stellenbosch : Le Centre de Collaboration en Afrique (CCA) est un centre de l'Université de Stellenbosch International, qui vise à créer un environnement propice aux partenariats entre l'Université de Stellenbosch et d'autres institutions du continent africain. Resources : SU International : https://www.sun.ac.za/english/SUinternational, Centre for Collaboration in Africa : https://www.sun.ac.za/english/SUInternational/about-us-1/centres/centre-for-collaboration-in-africa

À propos de l'Institut Pasteur de Dakar : Créé en 1924, l'Institut Pasteur de Dakar travaille à accélérer l'accès équitable, durable et abordable à la santé en Afrique. En tant que fondation sénégalaise à but non lucratif reconnue d'utilité publique, l'IPD propose des solutions de santé et des services de laboratoire aux communautés, mène des recherches biomédicales de pointe et de l'innovation, fabrique des vaccins et des diagnostics essentiels pour les populations africaines, développe le capital humain et s'engage dans des activités de santé publique telles que l'intelligence épidémique, la réponse aux épidémies et la surveillance. Connectez-vous avec nous sur https://institutpasteurdakar.sn et sur X : @PasteurDakar et LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/institut-pasteur-de-dakar/

À propos de la Mastercard Foundation : La Mastercard Foundation est une organisation mondiale qui vise à promouvoir l'éducation et l'inclusion financière à travers l'Afrique. Grâce à des partenariats et des programmes innovants, la Fondation imagine un monde où chacun a l'opportunité d'apprendre, de travailler et de prospérer.

