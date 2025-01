Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat des jeunes - Le quatrième appel à projets de la Fondation Telema lancé

La Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes a lancé, du 23 décembre 2024 au 6 février prochain, son quatrième appel à projets, une initiative conçue pour soutenir les jeunes entrepreneurs congolais ayant des projets novateurrs à fort impact social.

L'appel à projets, d'un montant de plus de dix-huit millions de FCFA, est ouvert aux jeunes talents désireux de contribuer au développement économique et social à travers des initiatives dans des secteurs-clés comme l'agriculture, les services, l'artisanat et d'autres domaines porteurs pour le Congo. Il vise à encourager, identifier, financer et accompagner les jeunes entrepreneurs, porteurs de projets innovants et créateurs d'emplois durables afin de stimuler l'entrepreneuriat et contribuer à la résolution du problème de chômage des jeunes dans le pays.

Fort du succès des éditions précédentes, cet appel à projets bénéficie aujourd'hui d'une notoriété grandissante grâce aux succès des jeunes entrepreneurs qui ont pu concrétiser leurs idées et impacter positivement les communautés. Les précédentes éditions ont permis de financer des projets à fort potentiel, créant ainsi de nouvelles entreprises dans des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, l'artisanat, les services, etc.

Les bénéficiaires ont ainsi témoigné des transformations marquantes de leurs activités grâce au soutien technique et financier de la Fondation Telema. Ces succès ont non seulement renforcé l'engagement de la Fondation, mais ont également généré une forte demande pour cette nouvelle édition, preuve de l'intérêt croissant des jeunes pour l'entrepreneuriat et de leur volonté d'apporter des solutions innovantes aux défis économiques et sociaux du pays.

Savoir postuler

Les candidats souhaitant participer sont invités à soumettre leur candidature via le formulaire en ligne, disponible sur le site de la Fondation Telema : https://fondationtelema.cg/appel-a-projets/

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 6 février. Pour que leurs dossiers soient éligibles, les candidats doivent répondre aux critères suivants : être de nationalité congolaise et avoir un âge oscillant entre 18 et 45 ans au moment de l'appel à candidatures, le projet doit porter sur un secteur considéré comme prioritaire par le gouvernement congolais comme l'agriculture, le numérique, l'artisanat et doit être susceptible de créer des emplois, à l'exception de celui du ou des promoteurs.

Selon la Fondation Telema, la sélection de chaque dossier de candidature sera examinée par un comité d'experts. Les candidats retenus seront invités à présenter leur projet devant un jury qui évaluera la faisabilité et l'impact potentiel de chaque initiative. Les projets sélectionnés d'une période d'incubation gratuite ainsi qu'un accompagnement financier seront soumis à quelques conditions. Les secteurs d'activités éligibles sont les technologies de l'information et de la communication, services, agriculture, élevage, agroalimentaire, commerce, économie verte et l'artisanat.

Créée en 2021, la Fondation Telema, à travers son incubateur, se présente comme un facilitateur au service de l'autonomisation des jeunes via l'entrepreneuriat. Son programme d'appui, dont le slogan est « Miser sur la jeunesse », a pour finalité de faciliter à l'accès des jeunes congolais aux services techniques et financiers ainsi que de garantir le financement de leurs projets bancables, en vue de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes en République du Congo. Ses valeurs se fondent sur les principes d'équité, d'égalité, de transparence et de performance.