Congo-Kinshasa: Atteinte à la liberté de presse - Le journaliste Paul Mupanza Kasongo toujours en prison

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) se dit vivement préoccupé par la détention de Paul Mupanza Kasongo, journaliste d'un média Youtube basé à Kinshasa dénommé "Buisson ardent". Le journaliste, selon lui, a été placé au cachot du parquet de Grande instance de Kinshasa/Matete où il est privé de liberté depuis son interpellation, le 1er novembre 2024.

Sans se prononcer sur le fond du dossier, l'Olpa condamne la procédure cavalière ayant conduit à l'incarcération du journaliste et rester persuadé que les principes de la bonne administration de la justice et du droit de la défense seront préservés par les juridictions saisies, conformément aux lois du pays et aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Paul Mupanza Kasongoa été interpellé, par les agents du parquet de Grande instance de Kinshasa/Matete alors qu'il se trouvait non loin de la maison communale de Limete. "Il a été immédiatement conduit au parquet de Grande instance de Kinshasa/Matete et entendu sur procès-verbal par un magistrat qui l'a inculpé d'imputations dommageables à l'endroit de l'acteur politique et membre de la coalition au pouvoir, Union sacrée de la nation, Laurent Batumona", a expliqué cette l'Olpa dans un communiqué du 13 janvier.

Le journaliste, à l'en croire, est accusé d'avoir animé et diffusé, du 18 au 20 mars 2024, une émission intitulée « Qui dit vrai ? », au cours de laquelle il avait qualifié Laurent Batumona d'être un des soutiens de la milice Mobondo qui sème la terreur dans la province de Maï-Ndombe et une partie de Bandundu. Ce monsieurd aurait commandité l'exécution du chef coutumier Bongwene et quinze de ses proches en vue de s'accaparer de vastes étendues de terre appartenant à ce dernier.

Une radio fermée à Lisala

Par ailleurs, l'Olpa a exprimé le même jour sa surprise face à la fermeture de la Radio liberté Lisala, station privée émettant à Lisala, chef-lieu de la province de Mongala. Ce média, a-t-il informé, a été fermé le 9 janvier par les éléments de la police nationale congolaise de Mongala munis d'une réquisition du maire de la ville, Romain Atongoli Mongomba.

"Le major Jules Bayita, officier supérieur de la police chargé d'exécuter l'ordre du maire s'est rendu au siège de la radio, demandant aux journalistes trouvés sur le lieu d'interrompre immédiatement les émissions et de vider les lieux", a indiqué cette organisation. Elle cite, en outre, la réquisition n°001/BMV/lis/RAM/MGL/2025 du 9 janvier 2025 adressée au commandant de police, dans laquelle le maire de la ville de Lisala enjoint la police de cette contrée de sécuriser la Radio liberté Lisala et d'empêcher tout accès à ses installations dans le souci de garantir la tranquillité publique.

Cette décision est consécutive à la diffusion, le 8 janvier, d'une émission intitulée "la Voix de la liberté" présentée par le journaliste Shadrack Kpili. "Le présentateur et ses invités Michael Ambalu, Siméon Mopatonga, Reagan Apua et Martin Kasongo, respectivement journaliste, président du Parlement des jeunes de Mongala et jeunes leaders d'opinion, ont émis de vives critiques sur les prestations du ministre provincial de l'Intérieur de Mongala, Baudouin Yenga, qui n'arriverait pas à mettre fin à l'insécurité grandissante dans la province et aux conflits fonciers qui sévissent dans les territoires de Lisala et Bongandanga dont le bilan est trop lourd", a expliqué Olpa.

Il a ajouté qu'Éric Ngunde, directeur de ce média, a aussi animé et diffusé le 8 janvier une autre émission intitulée "Lokole", déplorant le fait que le ministre provincial de l'Intérieur manque les moyens de son action, pointant un doigt accusateur sur le gouvernement provincial. L'Olpa condamne avec la dernière énergie l'interruption brusque des émissions de cette radio, estimant que ceci constitue une entrave à la libre circulation de l'information reconnue par la loi et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il exige la réouverture immédiate et sans condition de ce média, tout en appellant les autorités de Mongala à favoriser la liberté de la presse.