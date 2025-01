Angola: Basket/Dames - Paulo Macedo s'attend à ce que les jeunes athlètes s'adaptent rapidement

Luanda — L'entraîneur Paulo Macedo a déclaré, lundi, à Luanda, qu'il s'attend à ce que les joueuses rejoignent rapidement l'équipe nationale féminine senior de basket-ball, avec le début de la 1ère fenêtre de qualification pour le Championnat d'Afrique de basket-ball (Afro-basket'2025) qui se tiendra à partir du 02 au 10 février, dans la capitale angolaise.

S'adressant à la presse, lors de la présentation des athlètes convoquées au siège de la Fédération angolaise de basket-ball (FAB), au Complexe Cidadela, le sélectionneur national a dit qu'il était important de garder l'effectif cohérent et fort, avec les joueuses les plus expérimentées à transmettre leur expérience aux plus jeunes en vue d'une intégration rapide.

Dans une liste avec des athlètes de la tranche d'âge de 17 ans, il s'est montré optimiste quant à ce que les basketteuses peuvent faire au cours de ces trois semaines, en se concentrant sur le fait de bien choisir les 12 et d'atteindre l'objectif principal de se qualifier pour l'Afro-basket.

Parmi les 20 joueuses convoquées, trois athlètes qui évoluent à l'étranger n'ont pas encore de date fixée pour leur arrivée. Il s'agit d'Italee Lucas d'Azoursporting du Rwanda, de Sara Caetano et de Rafaela Henriques, toutes deux du CRC Quinta dos Lombos du Portugal.

Selon l'entraîneur, il y aura quelques difficultés à arriver car ce n'est pas une fenêtre FIBA, mais la fédération contactera les clubs pour qu'ils puissent rejoindre le groupe le plus rapidement possible.

Il a toutefois indiqué qu'il espérait les avoir dès la semaine prochaine, lorsque les conditions de chacun d'entre eux seront évaluées, ainsi que celles des 12 sélectionnées pour la compétition.

Il a précisé que toutes les conditions sont réunies pour que la première séance d'entraînement ait lieu l'après-midi au Pavillon 28 de Fevereiro, dans la capitale angolaise.

À son tour, la vice-capitaine de la sélection nationale, Cristina Correia, du Sporting de Luanda, a expliqué que les objectifs restent les mêmes, elles travailleront d'abord pour se qualifier et ensuite pour gagner la compétition.

Elle croit que chaque membre de l'équipe a la responsabilité de donner le meilleur d'elle-même et d'atteindre le plus grand objectif.

Physiquement, elle se sent en bonne forme et souhaite contribuer de la meilleure façon possible à la sélection.

Selon le capitaine, il s'agit d'un groupe très renouvelé, jeune, mais préparé psychologiquement sachant à quoi il devra faire face à partir de maintenant.

L'Angola a été champion continental à deux reprises, à l'Afro-basket 2011, à Bamako, au Mali, et en 2013, dans la ville de Maputo, au Mozambique, les deux fois avec l'entraîneur Aníbal Moreira.

Sont convoquées : Isabel Fernando, Ana Serviço, Denise Pascoal, Osmilde Rodrigues, Avelina Peso, Cristina Matias, Rosa Gala, Valentina Chinhama (Primeiro d'Agosto), Francisca Mateus et Magda Musol (Formigas do Cazenga).

Font également partie de l'équipe Italee Lucas (Azoursporting Club), Sara Caetano, Rafaela Henriques (Quintas dos Lombos), Cristina Correia, Luzia Simão, Nelma Cunha (Sporting de Luanda), Nadir Manuel, Domingas Lussati, Marioneth da Silva et Angelina João (Interclube).