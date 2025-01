Congo-Kinshasa: Linafoot - La Fecofa donne des injonctions avant le démarrage de la manche retour

La commission de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot), dans son agenda, a bien choisi la date du 11 janvier 2025, pour démarrer avec la manche retour de la phase classique du championnat national en cours, avant reporter à une date ultérieure sur injonction de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), qui exige certains détails avant de s'y mettre.

« Le secrétariat de la Ligue nationale de football informe le public sportif en général et les clubs prenant part à la 30ème édition du championnat national illicocash Ligue 1 en particulier, que après la rencontre entre le Conor/Fecofa et la commission de gestion de la Linafoot, le démarrage de la manche retour aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée le moment venu après réaménagement du calendrier publié le 31 décembre 2024 », a-t-on lu dans un communiqué parvenu à La Prospérité.

En clair, la Linafoot a reçu 4 injonctions de la part des membres du comité de normalisation. En tout cas pour la Fecofa, la Linafoot doit reprogrammer immédiatement les matches en retard de la manche aller avant de penser à la manche retour, elle doit édicter un calendrier complet de la manche retour avec la prise en compte des matches internationaux impliquant les équipes nationales et clubs représentatifs, aussi publier immédiatement un addendum pour appliquer le principe de promotion et de relégation de la Ligue 2 en Ligues provinciales tel que prévu par l'article 14 du Règlement, et enfin, publier les fenêtres (règlementaires ou non) pouvant permettre l'organisation apaisée de play-off et play down en Ligue 1 et Ligue 2.

Par ces injonctions, la Fecofa veut s'assurer de tout, afin de se permettre le moment venu de solliciter la dérogation de la tutelle sans suspicion de manipulation des résultats sportifs.

