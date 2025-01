Congo-Kinshasa: Lutte contre la vie chère - Baisse de prix du riz, du lait et du poisson salé sur le marché !

La République Démocratique du Congo connaît, en ce début de semaine, une période de baisse significative des prix des produits de première nécessité tels que le riz, le lait et le poisson salé. Cette baisse est une réponse bienvenue à la crise économique persistante qui a lourdement frappé les ménages congolais ces dernières années. Cette avancée fait suite aux mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la vie chère, apportant un certain répit aux familles.

Le prix du riz, un aliment de base pour de nombreuses familles congolaises, est au rabais. Cette tendance est attribuée à plusieurs facteurs notamment, l'augmentation de l'offre sur le marché international et les efforts du Gouvernement pour stabiliser les prix. Des politiques fiscales ont été mises en place pour encourager l'importation du riz, réduisant ainsi les coûts pour les consommateurs. Par exemple, la suspension de la TVA sur le riz importé a permis de réduire les prix et d'alléger le fardeau financier des ménages.

Réduction du prix du lait

Le lait, essentiel pour de nombreux foyers, a également connu une baisse de prix notable. Le Gouvernement a introduit des subventions pour les producteurs laitiers locaux et a réduit les taxes sur les produits laitiers importés. Ces mesures ont rendu le lait plus abordable pour les consommateurs congolais. A Kinshasa, le prix du lait en poudre est passé de 127 000 francs congolais à 120 600 francs congolais, offrant ainsi un soulagement financier aux familles.

Diminution du prix du poisson salé

Le poisson salé, un autre aliment de base, a vu une réduction significative de son prix. A Kinshasa, par exemple, le prix du poisson salé est passé de 28 000 francs congolais à 19 000 francs congolais. Cette baisse est en partie due à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et aux efforts du Gouvernement pour réduire les coûts de transport et de distribution. Des mesures fiscales spécifiques ont également été mises en place pour soutenir les importateurs et les distributeurs de poisson salé, contribuant ainsi à la baisse des prix pour les consommateurs finaux.

Le Gouvernement, conduit par la Première Ministre Judith Suminwa, a mis en oeuvre plusieurs politiques et initiatives pour lutter contre la vie chère et stabiliser l'économie. Ces mesures incluent : la réduction des taxes et droits de douanes, et le renforcement des régulations du marché. Ces dispositions concernent également des produits tels que la viande, le sucre et le poulet.

La baisse des prix des produits de première nécessité a un impact significatif sur les ménages congolais, en particulier ceux à faibles revenus. Les familles peuvent désormais accéder plus facilement à des produits essentiels, améliorant ainsi leur qualité de vie. De plus, ces baisses de prix contribuent à réduire l'insécurité alimentaire et à stabiliser le pouvoir d'achat des consommateurs.