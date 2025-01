Tunisie: Cinq Tunisiennes honorées pour leur impact dans la finance mondiale

L'association RECONNECTT, basée à Paris, a dévoilé les lauréates de son deuxième prix annuel, le RECONNECTT-Tunisian Women in Finance of the Year 2024. Après avoir célébré les femmes tunisiennes innovantes dans le secteur des technologies, cette distinction met à l'honneur cinq figures emblématiques du monde financier, reconnues pour leur expertise et leurs réalisations remarquables.

Les lauréates, issues de divers domaines tels que la finance quantitative, la gestion des risques bancaires, la régulation financière ou encore la modélisation socio-économique durable et inclusive, incarnent les valeurs d'excellence, de progrès et d'engagement promues par RECONNECTT. Elles œuvrent pour une finance plus inclusive et une gouvernance bancaire exemplaire :

Nadia Kammoun, Vice President, Risk and Control Advisor Senior - Credit Risk Management chez PNC, États-Unis.

Nadia Gamha, ancienne vice-gouverneure et membre du conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie.

Rym Ayadi, professeure, fondatrice et présidente, Senior Advisor au CEPS (Centre for European Policy Studies), Belgique.

Olfa benouda, Professor of Finance and former Minister of Higher Education and Scientific Research Tunisia

Zouhour ben Hamadi, Associate Professor in Finance and Accounting at EM Normandie, France

RECONNECTT, créée pour fédérer les compétences tunisiennes à travers le monde, vise à promouvoir les talents féminins dans les sciences, les technologies et la finance. L'association valorise également le patrimoine culturel tunisien et favorise les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud en Méditerranée dans les nouvelles technologies.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de RECONNECTT à soutenir et à promouvoir les femmes tunisiennes en tant que moteurs du progrès et de l'innovation à l'échelle internationale.