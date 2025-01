Congo-Kinshasa: Patrick Adonis Numbi - Le Gouvernorat offre 5000 $ pour des informations sur l'assassinat

Le Gouvernorat de la province du Haut-Katanga a publié un communiqué officiel le 11 janvier 2025, suite à l'assassinat tragique du journaliste Patrick Adonis Numbi Banza. 5 000 dollars américains sont offerts à toute personne qui va fournir des informations pertinentes pour faire avancer les enquêtes y relatives. Ce crime odieux, survenu dans la nuit du 7 janvier 2025, a choqué la communauté locale et suscité une vague d'indignation à travers le pays.

Patrick Adonis Numbi Banza, journaliste respecté et engagé, était connu pour ses reportages courageux et ses enquêtes approfondies sur des sujets sensibles. Dans la soirée du 7 janvier, alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail, il a été attaqué par des individus non identifiés. Selon les témoins, les assaillants l'ont pris en embuscade et l'ont violemment agressé avant de prendre la fuite. Malgré les efforts des secours, Patrick Adonis Numbi Banza a succombé à ses blessures peu de temps après l'attaque.

Face à cet acte de violence inacceptable, le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe a immédiatement réagi en ordonnant aux services de renseignements et de sécurité de tout mettre en oeuvre pour identifier et traduire en justice les criminels en fuite. Le Gouverneur a également rencontré le Commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise, les proches du défunt, ainsi que les professionnels des médias pour renforcer les mesures de sécurité et rassurer la famille du journaliste.

Dans un effort pour accélérer l'enquête et encourager la population à collaborer avec les autorités, le Comité Provincial de Sécurité offre une récompense de 5000 dollars américains à toute personne pouvant fournir des informations cruciales permettant de faire avancer l'enquête sur ce crime. Cette initiative vise à mobiliser la communauté et à inciter les citoyens à dénoncer les malfaiteurs pour rétablir la sécurité dans la région.

Le gouvernorat salue également le civisme exemplaire de la population et l'exhorte à maintenir une vigilance maximale pour contribuer au respect de l'ordre public et à la sécurité. Les autorités provinciales soulignent l'importance de la coopération entre les citoyens et les forces de l'ordre pour lutter contre la criminalité et protéger les journalistes, dont le rôle est essentiel pour la démocratie et la liberté d'expression.

Ce communiqué souligne l'engagement des autorités provinciales à élucider ce crime et à assurer la sécurité des citoyens et des professionnels des médias dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur a réaffirmé sa détermination à mettre fin à l'impunité et à garantir que justice soit rendue pour Patrick Adonis Numbi Banza et sa famille.

L'assassinat de Patrick Adonis Numbi Banza est un rappel tragique des dangers auxquels sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur métier. Il est essentiel que la communauté se mobilise pour soutenir les enquêtes et contribuer à la sécurité de tous les citoyens.