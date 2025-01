Tunisie: Beït El Hikma - Parution du nouvel ouvrage collectif - « Le pays du makhzen à l'Etat national : à la lumière de l'itinéraire de Mohamed-Salah Mzali »

« La Tunisie du makhzen à l'Etat national. A la lumière de l'itinéraire de Mohamed-Salah Mzali » est l'intitulé d'un nouvel ouvrage collectif qui vient de paraître dans la collection « Recherches contemporaines » de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) et disponible depuis le 13 janvier 2025 en accès ouvert sur OpenEdition Books (éd. IRMC).

Sous la direction de Elyes Jouini, professeur d'économie à l'Université Paris Dauphine-PSL et administrateur de l'Institut universitaire de France (IUF), l'ouvrage de 348 pages rassemble les actes d'un colloque qui s'est donné l'ambition de croiser les regards sur la première partie du XXe siècle en Tunisie autour des évolutions sociales, politiques et culturelles portées par une époque - du protectorat à la veille de l'indépendance - caractérisée par sa complexité, et à laquelle de nombreux acteurs ont apporté des contributions notables avant d'être ensuite balayés de l'histoire officielle.

Avec un texte inédit, Mohamed-Salah Mzali, auteur des mémoires Au fil de ma vie parus en 1972 et réédités en 2023, apparaît en filigrane de l'ouvrage, en tant que personnage emblématique d'une nouvelle frange du makhzen inscrite dans la modernité, engagée en faveur de la Tunisie, des Tunisiennes et des Tunisiens, et de la maîtrise de leur destin.

Cette nouvelle publication est issue du colloque tenu les 14 et 15 décembre 2023 à l'Académie des Sciences, des Lettres et des Arts Beït al-Hikma, en collaboration avec l'IRMC.