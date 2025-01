Congo-Kinshasa: OLPA préoccupé par la détention prolongée d'un journaliste à Kinshasa

L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse exprime sa vive préoccupation au sujet de la détention prolongée de Paul Mupanza Kasongo, journaliste d'un média YouTube dénommé : Buisson Ardent, et basé à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, « RDC ».

Le journaliste a été interpellé, le 1er novembre 2024, par les agents du Parquet de Grande instance de Kinshasa/Matete alors qu'il se trouvait non loin de la maison communale de Limete. Il a été immédiatement conduit au Parquet de Grande instance de Kinshasa/Matete et entendu sur procès-verbal par un magistrat qui l'a inculpé d'imputations dommageables à l'endroit de M. Laurent Batumona, acteur politique et membre de la coalition au pouvoir Union sacrée de la Nation.

Paul Mupanza Kasongo est accusée d'avoir animé et diffusé, du 18 au 20 mars 2024, une émission intitulée : « Qui dit vrai ? », au cours de laquelle, il a qualifié M. Laurent Batumona d'être un des soutiens de la milice Mobondo qui sème la terreur dans la province de Maï-Ndombe et une partie de Bandundu. Et d'ajouter que Batumona aurait commandité l'exécution du chef coutumier Bongwene et 15 de ses proches en vue de s'accaparer de vastes étendues de terre appartenant à ce dernier.

Le journaliste a été placé au cachot du Parquet de Grande instance de Kinshasa/Matete où il est privé de liberté jusqu'à ce jour.

Au regard de ce qui précède et sans se prononcer sur le fond du dossier, OLPA condamne la procédure cavalière ayant conduit à l'incarcération du journaliste et reste persuadé que les principes de la bonne administration de la justice et du droit de la défense seront préservés par les juridictions saisies conformément aux lois du pays et aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), ONG indépendante et apolitique de défense et de promotion de la liberté de presse/