Congo-Kinshasa: Lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume - 'Les FARDC ont le droit de réagir de la manière la plus forte afin de mettre notre population hors de portée des tirs ennemis'

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, déterminées à repousser les rebelles du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo soutenus par le Rwanda, poursuivent leur mission essentielle reposant sur la sécurisation des terres congolaises en mettant l'ennemi hors des frontières nationales. Le Lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko rassure l'opinion publique sur les efforts fournis par les éléments des FARDC dans la récupération de plusieurs crêtes surplombant la cité de Lumbishi, dans le Sud Kivu.

«D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le Sud-Kivu. Ici, nous sommes à Lumbishi. C'est la première localité que l'armée rwandaise et le M23 avaient récupéré. Il y a aussi les crêtes Bitagata et Kamatale et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que c'est depuis lors que nous les avons délogés non seulement à Lumbishi mais aussi à Ruzingantaka, à Kamatale, à Bitagata et tout récemment ici à Kabingo parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minerais de Kabingo au regard de son gisement minier. Ils ont été repoussé de toutes ces localités et plus récemment au-delà de Ngungu», a déclaré ce Haut gradé des FARDC et porte-parole de l'armée au Sud-Kivu.

Le Lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume rassure les congolais sur la détermination qui anime les éléments des FARDC, sous l'autorité du Commandant Suprême Félix Tshisekedi, à donner une réplique sévère aux tirs ennemis dans le but de mettre la population congolaise à l'abri de tout danger.

«Soyez rassuré qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou encore sur les déplacés, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo ont le droit de réagir de la manière la plus forte afin de mettre notre population hors de portée des tirs ennemis », rassure le Lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire du Nord Kivu.

Il sied de noter que l'armée congolaise et les Wazalendo ont mis en place une opération dénommée « Caterpillar 2 », avec pour mission de riposter contre toutes les violations du cessez-le-feu par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ainsi, les FARDC mettent tout en oeuvre pour repousser l'ennemi afin que la paix revienne dans tous les territoires sous occupations de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 et de l'AFC afin que la population revive en toute quiétude.