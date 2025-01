Maroc: Ouverture à Fès de la 39-ème Journée Nationale de l'Architecte

Fès — La 39-ème Journée Nationale de l'Architecte s'est ouverte, mardi à Fès, sous le thème "L'Architecte citoyen face au changement climatique: problématiques de l'énergie et de l'eau".

Initié par le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, cette rencontre réunit architectes, experts et décideurs autour d'un thématique d'actualité qui est l'énergie et l'eau.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du secrétaire d'Etat chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim, du Wali de la Région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouad Jamai et des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, ainsi que du président du conseil de la.

L'ouverture de cette rencontre a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre le Conseil National de l'Ordre des Architectes du Maroc (CNOA) et la société "STRUGA", dans le cadre du renforcement de ses partenariats avec les acteurs de l'écosystème de la construction. Cette convention, signée en marge de l'événement annuel du CNOA, vise à instaurer une collaboration fructueuse entre les deux entités.

"Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil National de l'Ordre des Architectes du Maroc, Chakib Benabdellah, a souligné l'importance de ce partenariat, qui s'inscrit dans la lignée des collaborations régulières du CNOA avec les acteurs clés du secteur de la construction.

Il a précisé que cette convention engage "STRUGA" à soutenir le CNOA et ses conseils régionaux à dispenser des formations spécialisées aux architectes sur les systèmes de menuiserie et façades en aluminium et en verre.

M. Benabdellah a qualifié ce partenariat "d'assistance et de formation" bénéfique pour les architectes, réaffirmant l'ouverture du CNOA à des collaborations "gagnant-gagnant" avec des partenaires privés.

Il a rappelé que le CNOA entretient déjà plusieurs partenariats avec d'autres entités privées et que le ministère de tutelle demeure son principal allié.

A rappeler que ce rendez-vous annuel, institué en hommage au discours historique prononcé par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, s'est inscrit cette année dans un contexte d'urgence environnementale et focalise sur le rôle central des architectes dans la transition vers un développement durable et sur les approches novatrices pour répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à la gestion énergétique.