Maroc: Les citoyens doivent avoir accès à des espaces inclusifs, résilients, durables et respectueux de la dignité (Benbrahim)

Fès — Le secrétaire d'Etat chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim a souligné, mardi à Fès, l'importance de faire bénéficier l'ensemble des citoyens de l'accès à des espaces inclusifs, résilients, durables et respectueux de la dignité.

"Il va sans dire que les architectes sont et demeurent habilités à prendre en compte la résilience et la durabilité dans les projets qu'ils pilotent", a dit le secrétaire d'Etat à l'ouverture de la 39ème Journée nationale de l'architecte, organisée sous le thème "l'Architecte citoyen face aux conséquences du changement climatique : Problématique de l'énergie et de l'eau".

Le responsable gouvernemental a ajouté que "ces architectes sont en leur qualité de chef d'orchestre, des agents de changement, capables de sensibiliser les citoyens et de fédérer les différents acteurs impliqués dans l'acte de bâtir".

Il a fait savoir que la 39ème journée de l'architecte commémore deux événements majeurs, à savoir le discours historique adressé par feu Sa Majesté Hassan II à la communauté des architectes et la lettre royale adressée par SM le Roi Mohammed VI au corps des architectes en 2006, mettant l'accent sur la responsabilité qui incombe aujourd'hui, "au regard des grands chantiers lancés par notre pays, entre autres, la régionalisation avancée, la mise en oeuvre des orientations du Nouveau Modèle de Développement et les préparatifs pour l'organisation de la coupe du monde 2030".

M. Benbrahim a noté que les architectes demeurent un partenaire privilégié de son département, de par leur intervention dans la conception, l'encadrement technique des opérations de production, le façonnement des espaces de vie d'une part, et leur rôle incontournable dans l'accompagnement des programmes établis par le gouvernement et par les conseils régionaux d'autre part.

Il a également souligné le rôle citoyen de l'architecte, en tant qu'acteur engagé dans la société, combinant expertise professionnelle et responsabilité civique et morale, ajoutant que conformément à la vision éclairée de SM le Roi, le Maroc, en tant que membre de la communauté internationale, s'inscrit dans les politiques visant la réduction des émissions de gaz et est également considéré comme un modèle en matière d'énergie renouvelable en Afrique.

En effet, malgré les différents défis, le Maroc multiplie les initiatives ambitieuses dans le domaine des énergies renouvelables, de l'agriculture durable et de la protection de l'environnement et aspire à travers une approche proactive à constituer un modèle de résilience climatique tant au niveau africain qu'à l'échelle internationale, a-t-il affirmé.

M. Benbrahim a insisté sur la nécessité d'agir "pour asseoir cette impulsion Royale en accompagnant les citoyens et leur permettre de s'approprier ce nouveau mode de vie résilient et ce, en leur créant des espaces de vie accessibles, agréables, garantissant la sécurité, préservant la dignité, les valeurs identitaires et les spécificités architecturales tout en capitalisant sur les modes constructifs traditionnels qui constituent une source d'inspiration inépuisable".

Initié sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI par le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, cette journée connait la participation d'architectes, experts et décideurs, outre les représentants des ordres et des organisations des architectes d'Afrique.

Ce rendez-vous annuel, institué en hommage au discours historique prononcé par Feu SM Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, s'est inscrit cette année dans un contexte d'urgence environnementale en focalisant sur le rôle des architectes dans la transition vers un développement durable et sur les approches novatrices pour répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à la gestion énergétique.

L'événement rassemble également des présidents de grandes organisations professionnelles internationales, dont l'union africaine des architectes (AUA), l'Union Méditerranéenne des Architectes (UMAR), et la Fédération des Architectes Francophones d'Afrique (FAFA).