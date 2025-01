Maroc: Fès est engagée dans une dynamique soutenue de grands projets structurants en vue de la CAN 2025 et du Mondial 2030 (Wali)

Fès — La ville de Fès est aujourd'hui engagée dans une dynamique soutenue de grands projets structurants, en guise de sa préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, a affirmé le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad Jamai.

M. Jamai, qui intervenait à l'ouverture, mardi à Fès, de la 39ème Journée de l'architecte organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a invité les architectes à contribuer à l'aboutissement de ces projets de développement en vue de faire face aux enjeux de la vulnérabilité du territoire, "dont témoigne la situation fragilisée de plusieurs espaces au sein de la ville".

Il a relevé dans ce cadre que la capitale spirituelle du Royaume a été fondée et construite autour de l'eau par Moulay Idriss II, précisant que le choix de l'emplacement de la capitale Idrisside a été réellement motivé par la richesse du milieu en eau, avec une soixantaine de sources.

M. Jamai a ajouté que ce legs historique et architectural reflète la richesse du patrimoine de la Médina de Fès ainsi que ses traditions et ses valeurs qui remontent à plus de 1200 ans.

"Explorer ces spécificités incite réellement à faire immersion dans un univers varié avec des traditions vibrantes, des savoir-faire ancestraux, et un patrimoine urbain et architectural aussi riche qu'innovant", a-t-il poursuivi, soulignant que le développement de la cité tant au niveau démographique qu'économique "a très vite permis l'extension urbaine de la Médina".

Le responsable a mis l'accent sur le projet de recréation de la vie au sein de la Médina à travers un important programme d'animation, ajoutant que l'ambition va au-delà de cet objectif et vise à intégrer les énergies propres pour ériger cet espace en tant que "Green Medina".

Il a également noté que le thème de cette journée: "l'architecte citoyen face aux changements climatiques", interpelle les citoyens, les professionnels et les acteurs publics et privés et vise à insuffler une dynamique collective pour bâtir un avenir durable et pérenne de la ville de Fès.

Pour M. Jamai, la célébration de cette journée des architectes coïncide avec la célébration du Nouvel An Amazigh "Id Yennayer 2975", une journée qui "atteste de la richesse et de la diversité culturelle du Royaume dont l'architecture est toujours porteuse".

Initié par le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, cette journée connait la participation d'architectes, experts et décideurs, outre les représentants des ordres et des organisations des architectes d'Afrique.

Ce rendez-vous annuel, institué en hommage au discours historique prononcé par Feu SM Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, s'est inscrit cette année dans un contexte d'urgence environnementale en focalisant sur le rôle des architectes dans la transition vers un développement durable et sur les approches novatrices pour répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à la gestion énergétique.

L'événement rassemble également des présidents de grandes organisations professionnelles internationales, dont l'union africaine des architectes (AUA), l'Union Méditerranéenne des Architectes (UMAR), et la Fédération des Architectes Francophones d'Afrique (FAFA).