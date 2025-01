Maroc: Focus sur le programme de développement de la province d'Es-Semara 2022-2027

Es-Semara — Le Conseil provincial d'Es-Semara, réuni lundi en session ordinaire du mois de janvier, a examiné le bilan annuel du programme de développement de la province 2022-2027, ainsi que d'autres points qui figuraient à l'ordre du jour.

Au cours de cette session, présidée par le président du Conseil, Mohamed Salem Labihi, en présence du gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, l'accent a été mis sur le programme de développement provincial qui se veut un document de référence pour la programmation et la gestion territoriale, à même de permettre de mettre en oeuvre des projets de développement social répondant parfaitement aux besoins de la province.

Ainsi, les membres du Conseil ont mis l'accent sur les moyens à mettre en oeuvre, afin de promouvoir le développement socio-économique de la province, ainsi que sur la nécessité de favoriser la convergence entre les actions entreprises par les différents départements concernés et communes territoriales relevant de la province.

Doté d'une enveloppe budgétaire d'environ 369,70 millions de dirhams (MDH), ce programme qui sera réalisé avec d'autres partenaires porte sur 32 projets ayant trait au renforcement des infrastructures (4 projets), et à la consolidation des services sociaux (28 projets), en plus de la programmation de trois projets en milieu rural et 29 autres en milieu urbain.

Concernant les projets financés par le budget provincial, ils portent sur 10 projets pour un montant global de 11,50 MDH.

Ces projets concernent notamment l'acquisition d'un lot de terrain pour la réalisation d'un lotissement (1,6 MDH), le soutien aux associations oeuvrant dans le secteur de santé (2,15 MDH), et l'animation culturelle et sportive (4,3 MDH), ainsi que l'acquisition des citernes souples pour les éleveurs (1,25 MDH), et des équipements d'énergies solaires au profit des communes rurales (600.000 dirhams).

Les membres du Conseil ont aussi passé en revue les projets qui seront pris en charge par le Conseil avec d'autres partenaires, mobilisant un montant global de plus de 181,90 MDH, dont la construction et l'entretien des lacs collinaires (20 MDH), et l'utilisation des eaux usées traitées dans l'arrosage des espaces verts (32,58 MDH).

De même, ils ont examiné les projets programmés en partenariat avec l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (APDS) et d'autres partenaires, s'inscrivant dans la cadre de la mise en oeuvre du 4ème tranche du programme de mise à niveau urbain de la province, ayant mobilisé une enveloppe budgétaire de l'ordre de 176,30 MDH.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont adopté la fixation du budget provincial et la programmation de l'excédent réel du budget au titre de l'exercice 2024, estimé à plus de 1,95 MDH.

Le Conseil a par ailleurs décidé d'adresser une requête au ministère de l'Intérieur (la Direction générale des collectivités territoriales) pour fixer une augmentation annuelle de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au budget provincial.

Une autre requête a été adressée, à cette occasion, au ministère de l'Intérieur (la Direction générale des collectivités territoriales) pour allouer un montant de 8,02 MDH au budget de la province au titre de l'exercice 2025 (852.880 dirhams dans la première partie du budget et 7.175.997 dirhams à la deuxième partie) pour le remboursement des traites annuelles relatives aux dettes du Fonds d'équipement communal.