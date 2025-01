Maroc: Architecture - L'intégration des enjeux climatiques est devenue une nécessité absolue (président du CNOA)

Fès — L'intégration des enjeux climatiques dans la conception urbaine et architecturale est devenue une nécessité absolue, a affirmé, mardi à Fès,le président du Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), Chakib Benabdellah.

Intervenant à l'ouverture de la 39-ème journée nationale de l'architecte sous le thème "le citoyen citoyen face au changement climatique : Problématiques de l'énergie et de l'eau", M. Benabdellah a souligné la nécessité de mettre en avant le rôle que l'architecte doit assumer face à la problématique du changement climatique.

L'architecte, bien plus qu'un concepteur d'espace est un acteur clé dans cette transition écologique et son rôle citoyen doit se manifester d'une manière importance dans ce contexte, où les enjeux énergétiques et hydriques sont au coeur des préoccupations, a fait savoir M. Benabdellah , lors de cette journée initiée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Et d'expliquer que ce rôle doit se manifester notamment par la maitrise de l'énergie des bâtiments en concevant des bâtisses à haute performance énergétique favorisant les énergies renouvelables, le choix, des matériaux en favorisant le produit local à faible impact environnemental et l'utilisation des stratégies passives telles que l'orientation et la ventilation naturelle.

Selon lui, l'architecte peut aussi intégrer la récupération et le traitement des eaux dans la conception de systèmes de collecte de pluies et le traitement des eaux pour réduire la pression sur les ressources en eaux.

De son côté, le président du conseil de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, a mis l'accent sur le rôle majeur joué par l'architecte qui oeuvre à définir les contours de l'avenir urbain des villes marocaines à travers leurs conceptions et l'amélioration de l'espace urbain et la protection de l'environnement.

Au vu de leur rôle central, a-t-il dit, l'architecte devient aujourd'hui un acteur clé capable d'apporter le changement au service d'un développement durable basé sur l'élaboration de solutions écologiques en mesure de contribuer à l'économie des ressources en eau, notamment, mettant l'accent sur l'importance accordée par le conseil régional à cette question écologique dans le cadre surtout de son Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT).

Quant au président du conseil du Centre Nord-Région Fès, Meknès et provinces Guersif-zone Fès, Hicham Amrani Jouti, il a rappelé que cette journée célèbre le discours historique prononcé par feu SM Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, lequel a souligné le rôle de l'architecte dans le développement du Maroc à travers le mariage entre authenticité et modernité.

Il a ajouté que l'architecture marocaine poursuit aujourd'hui, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, son processus de développement au service du développement durable relevant les défis écologiques et sociaux.

En abritant cet évènement dédié à l'architecture, la ville de Fès est plus qu'une cité ancienne mais constitue une source d'inspiration et cas d'école pour les villes historiques capables de se renouveler et contribuer à la création d'un avenir meilleur, a relevé M. amrani Jouti, ajoutant que "nous sommes aujourd'hui plus que jamais invités à concevoir des villes et des bâtiments respectueuses de l'environnement et économes en énergie et en ressources en eau".

Le président du Directoire du Holding d'Aménagement Al Omrane, a pour sa part, souligné la pertinence du thème choisi pour cette journée qui met en valeur le rôle citoyen de l'architecte, rappelant dans ce cadre le rôle et la grande mobilisation des architectes marocaines pour porter assistance aux citoyens et aux pouvoirs publics suite au séisme qui avait frappé la région d'Al Haouz.

El Ghazaoui s'est attardé sur les initiatives prises en collaboration avec le conseil national de l'ordre des architectes pour atteindre les objectifs du développement durable (ODD) dont l'élaboration d'un référentiel d'aménagement rural.

Initié par le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, cette journée connait la participation d'architectes, experts et décideurs, outre les représentants des ordres et des organisations des architectes d'Afrique.

Ce rendez-vous annuel, institué en hommage au discours historique prononcé par Feu SM Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, s'est inscrit cette année dans un contexte d'urgence environnementale en focalisant sur le rôle des architectes dans la transition vers un développement durable et sur les approches novatrices pour répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à la gestion énergétique.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du secrétaire d'État auprès de la Ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l'Habitat, du Wali de la Région de Fès-Meknès gouverneur de la préfecture de Fès, des gouverneurs des préfectures et provinces de la région.

L'événement rassemble également des présidents de grandes organisations professionnelles internationales, dont l'union africaine des architectes (AUA), l'Union Méditerranéenne des Architectes (UMAR), et la Fédération des Architectes Francophones d'Afrique (FAFA).