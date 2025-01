Maroc: Vibrante célébration à Casablanca d'Id Yennayer, le nouvel an amazigh 2975

Casablanca — Le complexe culturel Abdellah Guennoun à casablanca a abrité lundi soir une vibrante célébration d'Id Yennayer, le nouvel an amazigh 2975, organisée par Casablanca Events et Animation (CEA) en célébration.

Inscrite dans le cadre des célébrations programmées du 11 au 14 janvier en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca et la Chambre de l'artisanat de la région Casablanca-Settat, cette soirée musicale exceptionnelle a été animée par le groupe Oudaden, pilier de la musique amazighe du Souss, Fatima Tihihit Titrit, une chanteuse à la voix puissante et poignante, et Raïs Aarab Atigui, maître incontesté de l'art des rwaiss, cette musique traditionnelle qui puise ses racines dans le Souss.

Dans une déclaration à la presse, Fatima Tihihit a exprimé sa joie d'avoir animé cette soirée, saluant l'organisation de cet événement artistique en célébration du nouvel an amazigh.

Pour sa part, le directeur général de Casablanca Events et Animation (CEA), Mohamed Jouahri a indiqué que cette soirée musicale vise à mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel amazigh, ajoutant que cet événement festif illustre l'engagement résolu en faveur de la promotion de la culture et arts marocains dans toute leur variété.

A Casablanca comme partout dans le Royaume, les célébrations d'Id Yennayer ont débuté vendredi dernier avec l'ouverture d'un village d'artisanat à la Place Rachidi, mettant en lumière le savoir-faire inégalable des artisans nationaux.

Une programmation riche et variée comme cette soirée organisée dimanche au Jardin des Arènes du quartier Maarif où le public a assisté à deux performances de danses traditionnelles amazighes, en l'occurrence, Ahwache Awd Tiznit, représentant l'authenticité du Souss, et Ahwache Aawad Imentouga, incarnant la vitalité des traditions de la région d'Ihahan.

À la Place Rachidi, une soirée réunira ce mardi quatre figures de la scène musicale amazighe, en l'occurrence, le groupe Ahwach Tazouit, ambassadeur des traditions du Souss, Kaoutar Berrani, talentueuse chanteuse issue du Rif, Fatima Tamanart, dont la voix incarne la profondeur du Souss, et Abdelaziz Ahouzar, figure incontournable de la musique du Moyen Atlas.

Au complexe culturel Mohamed Zefzaf, les organisateurs ont programmé une soirée mêlant danses et musiques traditionnelles et modernes. A l'affiche, Ahwache Timgharin Ameln, danse emblématique de Tafraoute, Tifawine Souss, groupe représentant Taroudant, et Ahidous Ayt Warayn, porte-drapeau des traditions du Moyen Atlas, les musiciens Aarab Atigui et Saida Titrit ou encore le groupe émergent Tafsut Band.