Cameroun: Gabriel Koueni chercheur engagé soutiendra une thèse de doctorat en business administration (EDBA)

C'est à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, le 25 janvier prochain que le chercheur et praticien engagé, Gabriel KOUENI soutiendra sa thèse de Doctorat en Business Administration (EDBA), intitulée "Réussir la transmission d'entreprise familiale au Cameroun vers une grille d'analyse de pérennité".

Cette recherche aborde une problématique cruciale pour le développement économique et social de l'Afrique, et plus particulièrement du Cameroun.

Selon ce dernier, les entreprises familiales constituent 90% du tissu économique au Cameroun, mais un grand nombre disparaît après le départ de leurs fondateurs, et les tribunaux sont submergés par des conflits successoraux. Ce phénomène entraîne des pertes énormes et fragilise l'économie nationale.

La thèse de Gabriel KOUENI propose un modèle visant à assurer une transmission intergénérationnelle réussie des entreprises familiales dans le contexte africain.

Une recherche aux enjeux économiques et sociaux majeurs.

Gabriel KOUENI met en lumière les défis juridiques, culturels et organisationnels auxquels sont confrontées les entreprises familiales au Cameroun.

Son travail propose des solutions concrètes pour préserver ces piliers de la création de richesses et renforcer leur pérennité dans un environnement des affaires de plus en plus complexe et imprévisible, nécessitant une approche proactive.

La soutenance se déroulera le 25 janvier prochain de 14h à 15h30 devant un jury chargé d'évaluer la thèse et de statuer sur sa validation. Le jury est composé de professeurs d'université et d'experts, parmi lesquels :

·Pr Adda BENSLIMANE, Professeur d'Université, à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, Président du jury ;

Pr Raphaël NKAKLEU, Professeur d'Université, à l'Université de Douala, Rapporteur ;

Pr Thierno BAH, Maitre de conférences, Université de Rouen, Rapporteur ;

Pr Jean-Michel PLANE, Professeur d'Université, à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3-Directeur scientifique, Membre

Dr Ibrahim GAMPINE ; Coordonnateur des recherches laboratoire CORHIS EA 7400, Membre.

Cet événement très couru et médiatisé suscite déjà l'intérêt des milieux académiques et professionnels, tant en France qu'au Cameroun.

À PROPOS DE GABRIEL KOUENI.

Il est diplômé de l'ESSEC, pionnier et acteur clé du secteur publicitaire au Cameroun, dirigeant d'entreprises, Président de l'Association des Agences-Conseils en Publicité du Cameroun et membre du Conseil National de la Publicité. Sa thèse s'appuie sur plusieurs décennies d'observations et d'interactions avec les milieux d'affaires, et particulièrement les entreprises familiales. Fortement engagé pour le développement économique, il milite pour la structuration des entreprises familiales, moteur essentiel de la croissance économique en Afrique.