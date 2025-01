Cameroun: GECAM dénonce les retards et annulations de vols de CAMAIR CO - Impacts sur les entreprises camerounaises

Suite aux multiples plaintes des adhérents du Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM), le président Célestin Tawamba a interpellé la compagnie aérienne CAMAIR CO concernant les retards de vols et les annulations répétitives qui perturbent les activités économiques. Dans une lettre adressée au Directeur Général de CAMAIR CO le 9 janvier 2025, le GECAM a exprimé ses préoccupations tout en formulant des voeux de santé et de réussite pour la nouvelle année.

Des dysfonctionnements qui pénalisent les entreprises

Les membres du GECAM, dépendants du transport aérien interne pour leurs affaires, ont signalé des difficultés récurrentes liées à l'imprévisibilité des horaires de vols. Bien que des améliorations aient été observées par le passé, une dégradation progressive des services a été constatée ces derniers mois. Les annulations de vols, les retards et même les avancements d'horaires imprévus sont devenus monna courante.

Ces perturbations entraînent des pertes de temps considérables et des coûts supplémentaires pour les entreprises. Les frais de réorganisation, les pénalités contractuelles et les ruptures de partenariats sont autant de conséquences néfastes pour l'économie locale. Le GECAM, en tant que mouvement patronal citoyen, reconnaît les défis logistiques auxquels CAMAIR CO est confrontée, mais insiste sur l'importance de la ponctualité et de la fiabilité pour le bon déroulement des activités économiques.

Une demande d'amélioration et de transparence

Le GECAM a vivement exhorté CAMAIR CO à tout mettre en oeuvre pour améliorer la gestion des horaires et minimiser les retards et annulations. Une meilleure communication en amont a également été demandée, afin de permettre aux voyageurs de prévoir des alternatives en cas de perturbations.

Par ailleurs, le GECAM a attiré l'attention sur la politique tarifaire de la compagnie aérienne. Les coûts prohibitifs des billets d'avion mettent à mal la trésorerie des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Le groupement a appelé à une tarification plus cohérente avec le contexte économique actuel.

Vers des solutions durables

En conclusion, le GECAM a réitéré sa disponibilité pour discuter de solutions efficaces et durables afin d'améliorer la situation. La lettre se termine par des salutations distinguées, marquant ainsi le respect mutuel entre les deux parties tout en soulignant l'urgence d'agir.

Les entreprises camerounaises espèrent que ces préoccupations seront prises en compte rapidement, afin de garantir un transport aérien fiable et accessible, essentiel au développement économique du pays.