Ile Maurice: Varounen Goinden devient COO d'Intercontinental Trust

Intercontinental Trust Limited (ITL), un opérateur des services financiers, a un nouveau Chief Operating Officer (COO). Il s'agit de Varounen Goinden (photo), nommé à ce poste à partir du 1er janvier 2025. Titulaire d'un MBA de l'IAE Paris Sorbonne Business School et de l'université Paris Dauphine et Fellow Member de l'Association of Chartered Certified Accountants, le nouveau COO apporte une expertise approfondie dans le secteur des services financiers internationaux. Son parcours professionnel est marqué par des postes stratégiques, comme directeur des opérations de sociétés de gestion et du développement commercial pour Maurice, l'Inde et l'Afrique.

«Je suis honoré d'assumer ces nouvelles responsabilités au sein d'ITL. Mon objectif est de renforcer notre excellence opérationnelle à travers l'innovation technologique et l'optimisation de nos processus. Ayant déjà collaboré étroitement avec nos équipes depuis près de deux ans, je suis déterminé à poursuivre notre trajectoire de croissance tout en maintenant les plus hauts standards de qualité de service. Notre objectif est de continuer à offrir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins évolutifs de notre clientèle», souligne Varounen Goinden.

Ben Lim, Chief Executive Officer, met en lumière l'importance stratégique de cette nomination. Selon lui, dans un environnement financier en constante évolution, une telle nomination renforce la capacité de la société à anticiper et à répondre aux défis du secteur. «L'expertise approfondie du nouveau COO et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour accompagner notre croissance et maintenir notre position de leader sur le marché.» Cette nomination stratégique intervient dans un contexte de développement continu pour ITL, qui poursuit son engagement envers l'excellence et l'innovation dans les services financiers.