Ile Maurice: Nouveaux tarifs pour les cartes bancaires et services Paypal

À partir du 14 février 2025, la Mauritius Commercial Bank (MCB) introduira de nouveaux tarifs pour les cartes bancaires et les services PayPal. Ces changements concernent notamment les frais liés aux cartes de crédit, de débit et aux transactions internationales, ainsi qu'aux services PayPal. Pour les comptes professionnels, l'ouverture d'un compte avec une carte Mastercard ou VISA Business sera désormais gratuite, une mesure destinée à soutenir les petites et moyennes entreprises. En revanche, les frais annuels des cartes Signature Gold Bundle augmenteront : ils passeront à Rs 3 500 + TVA pour la carte principale, contre Rs 3 200 auparavant, et à Rs 2 800 + TVA pour la carte secondaire, au lieu de Rs 2 500.

Les avances de fonds feront également l'objet d'un ajustement. Les retraits d'espèces effectués avec les cartes American Express et VISA Platinum coûteront désormais Rs 100 par transaction, remplaçant le pourcentage prélevé auparavant. Les retraits locaux réalisés via des distributeurs non affiliés à la MCB avec des cartes prépayées seront facturés Rs 50 par transaction, ce qui réduira les frais pour les petits montants. En ce qui concerne PayPal, un plafond sera désormais fixé à certains frais. Les frais de recharge resteront à 2 % par transaction, mais ne dépasseront pas Rs 300. De même, les frais de retrait, actuellement fixés à 1,5 % du montant, seront également limités à Rs 300.