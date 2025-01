Congo-Kinshasa: L'armée reprend le contrôle de Lumbishi au Sud-Kivu

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont repris le contrôle de la localité de Lumbishi, dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu, a confirmé le porte-parole de l'armée au Nord-Kivu, lieutenant-colonel Guillaume Njike, ce mardi 14 janvier.

Cette performance des Forces armées de la RDC, a-t-il affirmé, rentre dans le cadre l'opération Caterpillar II, mise en place par l'armée il y a quelques jours afin de lancer des offensives contre les rebelles du M23, qui violent depuis quelques mois le cessez-le-feu.

Le lieutenant-colonel Guillaume Njike, qui revient de cette localité, souligne aussi que quelques autres collines environnantes, ont été, à un moment, occupées par le M23:

« L'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient l'intention de progresser vers le Sud-Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise et le M23 avaient récupérée. Nous les avons délogés non seulement de Lumbishi, mais aussi de Luzirantaka, Kamatale, de Bitagata, et récemment ici à Kabingo, parce qu'ils avaient aussi l'intention d'exploiter les minerais. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés et plus récemment encore, au-delà de Ngungu ».

Du côté du territoire voisin de Masisi (Nord-Kivu), depuis 4 heures du matin ce mardi, de violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23.

Selon plusieurs sources, l'armée répond à une nouvelle tentative d'assaut des rebelles sur cette localité sous contrôle des FARDC et des Wazalendo depuis quelques jours.

Pendant ce temps, de violents combats opposent, également depuis ce mardi matin, l'armée congolaise aux rebelles M23 autour de Ngungu, dans le territoire de Masisi, rapportent ces sources.