Congo-Kinshasa: Mercato - FC Les Aigles du Congo recrute 5 nouveaux joueurs

Le président de FC Les Aigles du Congo, Vidiye Tshimanga, a présenté cinq nouvelles recrues au cours d'une conférence de presse tenue lundi 13 janvier à Kinshasa. Ce club dit se renforcer pour la suite du championnat Illico Cash Ligue 1.

Les joueurs recrutés sont les suivants :

John Molingo

Blanchard Kakese

Christian Ngeleka

Jonathan Mazanza

Jeremie Mbuyi

Christian Ngeleka Musumbo est un attaquant, qui provient de l'AC Kuya.

John Molingo (attaquant) est la plus jeune recrue et, la seule qui n'a jamais goûté au championnat d'élite congolais. Il provient de Jac Trésor La Nsanga, qui évolue à la 2ème division de l'Entente Urbaine de Tshangu/Kinshasa.

Blanchard Kakesa (milieu de terrain) émane de FC Étoile du Kivu.

Jonathan Manzanza (milieu de terrain) provient de Lubumbashi Sport FC.

Jérémie Mbuyi (attaquant) est la recrue la plus expérimentée de tous. Il a disputé les rencontres africaines avec AS Vita Club et Diables Noires de Brazzaville, qui est son club de provenance.

Le staff technique a été par ailleurs remanié. Papy Mpoyi reste l'entraîneur principal mais sera secondé par Albert Samsó.

Actuellement, FC Les Aigles du Congo occupé la 4ème place du groupe B avec 19 points.

Académie des Aigles du Congo

Au cours de cette conférence de presse Vidiye Tshimanga a aussi expliqué comment fonctionne l'Académie des Aigles du Congo, qui se trouve dans l'enceinte du stade Tata Raphaël, ex-Ujana.

Le centre de formation du club kinois est en construction pour atteindre une capacité d'accueil de cent garçons et cinquante filles. Il va compter une salle de cours, un dortoir ainsi que des terrains de football, volleyball et handball. La fin de la construction du premier bâtiment est prévue entre fin 2025 et début 2026.