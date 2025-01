Sénégal: Procédure de reddition des comptes initiée par le pool judiciaire financier (PJF) - L'Assemblée nationale entre en action

Les membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents sont convoqués en réunion, ce mardi 14 janvier, respectivement à 16 heures dans la salle de conférence de la Présidence (niveau 4) et à 17 heures dans la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment. Selon des sources concordantes au sein de l'Assemblée nationale, cette convocation des députés entre dans le cadre de la procédure de reddition des comptes initiée par le Pool judiciaire financier (Pjf) contre les dignitaires de l'ancien régime dont le député maire de la commune d'Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 13 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye a convoqué les membres du bureau de l'Assemblée nationale en réunion, ce mardi 14 janvier à 16 heures dans la salle de conférence de la Présidence. Dans le document dont Sud quotidien a reçu copie, le président de l'Assemblée nationale indique que l'ordre du jour porte sur des « informations » sans donner plus de détails.

Dans un autre document, lui aussi signé par le président Malick Ndiaye, portant sur la convocation des membres de la conférence des présidents, ce même mardi 14 janvier à 17 heures dans la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment, l'ordre du jour annonce « un calendrier de travail pour l'examen d'une affaire en instance ».

Il faut dire que la coïncidence de cette convocation des membres de ces deux instances clés, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale avec la sortie du Procureur financier, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, annonçant l'ouverture d'une information judiciaire par le Pool judiciaire financier (Pjf) sur rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) n'est pas le fruit d'un hasard. En effet, interpellées par Sud quotidien, plusieurs sources au sein de l'Assemblée nationale ont confirmé que cette convocation des députés entre dans le cadre de la reddition des comptes au niveau du Pool judiciaire financier (Pjf). Autrement dit, cette procédure viserait le déclenchement de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire du député maire de la commune d'Agnam.

La procédure de la levée de l'immunité parlementaire serait liée à des allégations de « blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux » comme indiqué dans un communiqué de presse du procureur de la République financier, publier le 12 janvier 2025.

Pour rappel, dans cette affaire de blanchiment de capitaux portant sur un montant estimé à plus de 125 milliards F CFA, révélée par le chef du parquet financier dans un communiqué officiel, le nom du député Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom avait circulé dans un autre document non authentifié mais largement partagé sur les réseaux sociaux. Interpellé par nos confrères du quotidien « Source A », Farba Ngom avait indiqué : « Je n'ai aucune connaissance d'une telle procédure à mon encontre » avant de préciser. « Je n'ai pas été informé de quelconque démarche juridique me concernant ».

Si l'ordre du jour indiquant « le calendrier de travail d'une affaire en cours » concerne la demande de la levée de l'immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom dit Farba, il marque une nouvelle étape dans un contexte où la question de la lutte contre la corruption est prônée par les nouvelles autorités.

Le gouvernement s'est souvent présenté comme un fervent défenseur de la transparence et de la bonne gouvernance. Cependant, les critiques fusent sur ce que certains considèrent comme une « justice à géométrie variable », car des dossiers susceptibles d'être examinés et antérieurs à celui-ci ne l'ont pas encore été.

Le député des Agnams, connu pour son franc-parler et ses déclarations polémiques, incarne une figure controversée du landerneau politique. Ses détracteurs voient en lui un symbole des privilèges liés à la proximité avec le pouvoir déchu, tandis que ses partisans défendent son engagement auprès des populations locales et son rôle dans le rayonnement de son parti, l'Alliance pour la République (APR) avant quand il était au pouvoir. Il a été élu député lors des élections législatives anticipées de novembre 2024. La levée de l'immunité parlementaire de cette personnalité aussi clivante pourrait ainsi revêtir une importance politique majeure, au-delà de la simple portée judiciaire.

Dans le un contexte actuel cette affaire risque d'être exploitée par toutes les parties pour renforcer leurs discours. L'opposition y voit une opportunité pour pointer du doigt des « dysfonctionnements systémiques », tandis que le pouvoir pourrait chercher à démontrer son impartialité face à la justice.

Pour autant, déjà, les réactions populaires sont partagées. Si certains applaudissent cette initiative comme une preuve de la volonté des nouvelles autorités de respecter les engagements qu'elles ont pris, d'autres y voient un acte de diversion visant à détourner l'attention des véritables problèmes du pays, tels que la montée du coût de la vie, le chômage et les tensions sociales. Et l'opinion publique elle, de plus en plus exigeante en matière de transparence, attend que la lumière soit faite sur ces allégations.

Reste à savoir si cette affaire marquera un tournant dans la lutte contre la corruption ou si elle se révélera être un épisode supplémentaire dans une saga politico-judiciaire où la vérité peine souvent à émerger.