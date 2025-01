Sénégal: Saint-Louis-cérémonie de levée des couleurs au lycée cheikh Oumar Foutiyou Tall - Le Programme « Un Mois Un Lycée » lancé officiellement

Le Préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, a présidé hier, lundi 13 janvier, la cérémonie de levée des couleurs au niveau du Lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall ex-Faidherbe. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme « Un mois, un Lycée » établi par l'Inspecteur de l'Académie de Saint-Louis et qui en est à la première édition. Il a souligné le rôle prépondérant de l'école pour reconstruire les valeurs perdues.

« Vous savez la restauration de nos valeurs ne peut passer que par l'école et comme je l'ai dit, c'est le réceptacle de la plus grande partie de notre jeunesse, de nos enfants et de nos jeunes. Donc, c'est par le biais de l'école seulement que nous pouvons réussir cela et nulle part ailleurs », a fait savoir M. Sow. Il estime qu'il est important d'inculquer très tôt ces valeurs dès cet âge afin qu'ils grandissent avec. « C'est un comportement de tous les jours que nous devons leur apprendre.

Ce n'est pas une cérémonie symbolique qui se passe tous les mois. Nous en avons fait et nous allons continuer à en faire mais c'est plutôt pour leur apprendre que c'est un comportement de chaque Sénégalais tous les jours et partout où ils se trouvent. Et ce sont eux qui assureront la relève. Donc, ce message leur est destiné », a-t-il lancé à l'endroit des élèves.

Pour l'Inspecteur de l'Académie de Saint-Louis, Abdoulaye Wade, ce programme vise à contribuer à la formation des citoyens imbus de valeurs spirituelles et culturelles, parce que si nous voulons avoir des citoyens prêts à relever les défis du développement durable, il nous faut des maintenant inculquer à nos enfants les valeurs de citoyenneté et les valeurs qui peuvent leur permettre de participer activement au développement de ce pays.

Donc, ces cérémonies sont importantes parce qu'elles nous permettent nous, Sénégalais, de nous retrouver et de savoir que nous avons une même nation. La cérémonie a été clôturée par une séance de reboisement d'arbres dans l'enceinte de ce lycée.